La selecció femenina de waterpolo tornarà a una final olímpica. La seva victòria a les semifinals enfront Hongria no va admetre discussió (8-6). Nou anys després de la seva enlluernadora aparició en els Jocs de Londres, l'equip de Miki Oca tornarà a lluitar pel títol de campió i ja no ho farà com la ventafocs sinó com a ferm aspirant, després d'una trajectòria en el torneig que, al marge de l'ensopegada davant Holanda, ha estat espectacular.

Tòquio està assistint a un moment d'esplendor del waterpolo espanyol, sempre entre l'elit, però mai tan dominant com a Tòquio. La selecció femenina ja ho ha confirmat, guanyant-se una plaça a la gran final davant el vigent campió i gran favorit, Estats Units, que va superar l'equip rus (11-15) a quarts. La plata està assegurada, però l'ambició és màxima. L'equip masculí tindrà aquest divendres la seva oportunitat en les semifinals contra Sèrbia.

Espanya va brillar en tots els aspectes del joc, amb un gran treball defensiu, limitant les accions d'Hongria, que no va aconseguir sumar el seu primer gol fins al segon quart, quan les jugadores de Miki Oca ja havien obert una bretxa clara (3-1). La pressió sobre la pilota, els bloquejos de llançaments i el treball de Paula Leitón a la boia va ser esplèndid. I si arribava el llançament, allà hi era Laura Ester per demostrar la seva condició de gran portera.

L'atreviment d'Elena Ruiz

En atac, l'experimentada Anni Espar es va encarregar d'obrir el camí amb tres dels primers quatre gols de l'equip, donant-li un pòsit de confiança a les seves companyes. Però la joveníssima Elena Ruiz, de només 16 anys, va demostrar la justícia de la seva presència a la cita olímpica. Dos dels gols de la selecció van arribar amb el duríssim llançament de la jugadora del Rubí.

Amb tot de cara (8-4), Espanya va seguir treballant en defensa per frenar les envestides de les jugadores hongareses, que van acabar a la desesperada en cada acció i van aconseguir retallar el marcador, aprofitant-se de les dificultats de les jugadores d'Oca per aprofitar les situacions de superioritat (1 de 6), però sempre va aparèixer Laura Ester, amb parades providencials, per confirmar el gran èxit del waterpolo femení.