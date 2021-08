Els Jocs Olímpics de Tòquio arriben al seu final aquest diumenge, 8 d'agost, amb la cerimònia de clausura que tancarà 17 dies oficials de competició des del 23 de juliol, quan la gala d'obertura va donar l'inici de les olimpíades.

Aquests Jocs Olímpics han estat marcats per la pandèmia del coronavirus, que va obligar-ne la suspensió el 2020, però que, un any després, s'han pogut disputar amb èxit, encara que sense públic a les graderies i amb algunes retirades d'esportistes per positius en covid-19.

Quan se celebra la cerimònia de clausura?

La cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Tòquio se celebraran el diumenge 8 d'agost, dia en el qual conclouen totes les competicions. La clausura s'iniciarà a les 13.00 hores (hora catalana) a l'Estadi Olímpic de Tòquio (les 20.00 hores al Japó), i es preveu que pugui durar fins a les 16.00 hores.

Per on es podrà veure la Clausura dels Jocs Olímpics?

La Clausura dels Jocs Olímpics es podrà veure per La1 i Eurosport.