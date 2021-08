L’or de Barcelona-92 continua brillant allà a dalt a la cúspide, sol, sense una nova generació que l’acompanyi al cim del futbol olímpic, disciplina en la qual Espanya és, o hauria de ser, una potència. Però el Brasil és una potència més gran, la vigent campiona, que ha revalidat el títol obtingut a casa seva a Maracaná fa cinc anys. Espanya, amb el martorellenc Eric Garcia a les seves files, s'haurà de conformar amb la plata.

Oyarzabal, mitjançant una espectacular volea, ha igualat el gol que havia anotat Matheus Cunha en el temps afegit de la primera part. Bryan Gil ha rematat al travesser en el segon temps (minuts després que ho fes Richarlison, que a més ha fallat un penal al primer període), però Malcom, l’exblaugrana Malcom, que va passar només una temporada al Camp Nou (2018-19), ha estat l'encarregat de facturar l'equip espanyol.

Malcom ha sortit al començament de la pròrroga per desbordar per la banda, com havia passat durant tot el partit, ja que aquest ha estat el pla del Brasil: atacar per la banda. L'exblaugrana ha corregut a buscar una pilota creuada en un contraatac llançat per Nino. Ha encarat Unai Simón i l'ha superat amb un xut ras.