En els millors somnis de la selecció femenina de waterpolo apareixia de nou la final olímpica de Tòquio, una segona oportunitat després de la que van viure a Londres-2012. Però el que s'ha viscut al Centre Aquàtic Tatsuimi poc ha tingut a veure amb aquests somnis i sí, en canvi, amb un malson. Estats Units ha passat per sobre de la selecció (5-14) i no li ha donat la més mínima opció de discutir-li l'or.

És el tercer títol olímpic consecutiu per les nord-americanes, un conjunt que domina amb puny de ferro el waterpolo femení en l'última dècada, en la mateixa línia de la selecció nord-americana femenina de bàsquet o del 'dream team'. La plata ha estat per a les jugadores espanyoles, les úniques que han aconseguit desafiar les americanes en algun moment. Al Mundial del 2013, per exemple, quan van aconseguir derrotar-les a quarts. O a la final del Mundial del 2019. A Tòquio, però, no hi va hagut història. I per les llàgrimes de les jugadores espanyola, ha estat una plata molt amarga. Però amb el temps cobrarà tot el seu valor.