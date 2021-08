Els Estats Units han aconseguit mantenir aTòquio l’hegemonia en el medaller, encara que no pas sense dificultats davant d’una Xina a l’alça que va estar davant fins a la jornada final. El país nord-americà, però, va obtenir diversos títols olímpics el darrer dia que li van permetre perdurar al capdamunt.

La delegació espanyola, per la seva part, va sumar 17 medalles, que igualen l’actuació de Rio 2016, encara que rebaixen a menys de la meitat el nombre d’ors, 3, enfront dels 7 de fa cinc anys. Espanya baixa de la 14a a la 22a posició: 3 medalles d’or, 8 de plata i 6 de bronze. A aquest bagatge s’hi han de sumar els 42 diplomes dels esportistes que van acabar entre els llocs 4 i 8.

«La covid no ha estat la mateixa en tots els països. Mantenir el nivell de medalles i augmentar el de classificats és un èxit sense precedents», va dir ahir Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol. Després de la xifra rècord de 22 medalles de Barcelona 92, la delegació hispana, que es va presentar amb baixes com les de Rafa Nadal, Carolina Marín i Jon Rahm, va aconseguir 17 medalles a Atlanta 1996, 11 a Sydney 2000, 20 a Atenes 2004, 19 a Pequín 2008, 18 a Londres 2012 i 17 a Rio 2016.

Les tres medalles d’or guanyades a Tòquio per esportistes espanyols van arribar en dos esports nous en el programa olímpic, el karate (que no forma part del repertori de París 2024) i l’escalada, i en el tir, una disciplina en la qual cap representant espanyol no trepitjava el podi des del 2004 a Atenes.

Rere els Estats Units i la Xina s’hi han situat els amfitrions. El Japó ha augmentat la seva producció de metalls com acostuma a passar en els països que acullen la cita olímpica, però aquesta circumstància ha estat deguda també a la incorporacó de nous esports que li han brindat un bon grapat de medalles.

Els atletes de Rússia han competit amb la bandera del Comitè Olímpic de Rússia, després que el país fos sancionat per l’Agència Mundial Antidopatge, i s’han col·locat com a conjunt en el cinquè lloc del medaller. La pèrdua del domini de la gimnàstica rítmica ha pesat en la pugna amb la Gran Bretanya, ja que els illencs han acabat quarts.

Països Baixos va pujar de l’11a a la 7a plaça, amb 10 medalles d’or, i és el tercer país europeu. I San Marino va ser un dels protagonistes: el país més petit del món es va penjar la primera medalla de la seva història, un bronze en tir. Amb cinc atletes, va pujar a tres podis ja que també va fer una plata en tir i un bronze en lluita lliure. 93 països han guanyat una medalla, més que mai.