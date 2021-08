Espanya ha finalitzat aquest diumenge la seva participació en els Jocs Olímpics de Tòquio amb un total de 17 medalles, tres ors, vuit plates i sis bronzes, les mateixes que fa cinc anys a Rio de Janeiro, però que l'han deixat en el lloc vint-i-dosè del rànquing de la cita, una posició pitjor que en els darrers jocs a causa de la baixada en metalls daurats.

La delegació espanyola ha anat de menys a més en la capital japonesa, on després dels primers set dies de competició en els quals només portava tres medalles marxa ara, un altre cop, amb uns números pròxims a la vintena de medalles, una frontera que una vegada més va ser gairebé infranquejable, encara que les previsions feien convidar a l'optimisme.

Però Barcelona ’92 (22) i Atenes 2004 (20) es mantindran com els dos únics Jocs en els quals l'esport nacional va aconseguir les millors xifres i que ara hauran d'esperar tres anys, quan es competeixi a París el 2024, per a tornar a intentar superar-la.

Espanya, condicionada també per les baixes dels esportistes Rafa Nadal, Carolina Marín, Orlando Ortega i Jon Rahm i els problemes físics d'altres esportistes com Mireia Belmonte o Lydia Valentín, s'ha quedat amb 17 medalles, les mateixes que va aconseguir a Rio de Janeiro, però ha baixat sensiblement el seu nombre de campions olímpics, fet que ha provocat que es quedés fora del 'Top 20' i també s'hagi quedat com a onzè en el rànquing de paisos europeus.

A continuació, t'oferim el llistat dels esportistes espanyols que han aconseguit una de les 17 medalles que Espanya ha guanyat en aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020: