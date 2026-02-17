Una sola dosi d'un psicodèlic per combatre la depressió en pacients resistents a altres fàrmacs
Un equip d’investigadors de l’Imperial College publica els resultats d’un assaig clínic en què s’ha testat l’ús de dimetiltriptamina en persones amb formes greus i persistents de depressió.
Valentina Raffio
Un tractament d’una sola dosi, de només mitja hora de durada, podria alleujar en pocs dies els símptomes de les formes més greus de depressió que, en molts casos, no responen a tractaments i assetgen durant anys qui la pateixen. Aquesta és la promesa que posa sobre la taula un nou assaig clínic publicat a la revista Nature Medicine, que relata l’ús d’un psicodèlic anomenat dimetiltriptamina (DMT) per tractar pacients amb depressió major moderada o greu. Segons informen els autors del treball, liderat per l’Imperial College, després de l’administració d’una sola dosi d’aquest fàrmac es va observar “una reducció significativa dels símptomes” en el termini d’una o dues setmanes. Aquests resultats, afirmen els experts, obren la porta a continuar estudiant si l’ús d’aquest psicodèlic podria convertir-se en una eina clau en la lluita contra els casos de depressió més severa i, fins ara, sense cura.
L’assaig, dut a terme al Regne Unit, es va fer amb 34 adults amb depressió major moderada o greu, amb una edat mitjana de 32 anys i un historial de la malaltia de més d’una dècada. Els mateixos pacients reportaven haver provat prèviament altres tractaments sense obtenir una millora suficient. En el marc d’aquest estudi de fase 2, els científics van dividir els voluntaris en dos grups: a un se li va aplicar una infusió intravenosa de 21,5 mil·ligrams de dimetiltriptamina i a l’altre, una teràpia placebo. Tots els participants van rebre suport psicoterapèutic estructurat abans, durant i després de la sessió, independentment de si rebien el fàrmac o el placebo. Una setmana després, es va avaluar l’estat dels pacients. I dues setmanes més tard, tots van tenir l’opció de rebre el tractament actiu en una segona fase oberta.
Segons informen els científics que han liderat aquest treball, encapçalats pel cèlebre psiquiatre David Erritzoe, les avaluacions mostren una “millora clara, ràpida i duradora” entre els qui van prendre aquest psicodèlic. Tan sols una setmana després del tractament, gairebé la meitat dels pacients tractats van assolir una reducció d’almenys el 50% dels símptomes. Dues setmanes més tard, els qui havien provat aquesta teràpia van experimentar “una millora encara més intensa i més ràpida”. L’anàlisi també indica que, en la majoria de casos, els pacients van mantenir aquestes millores entre tres i sis mesos després del tractament amb una sola dosi. “L’anàlisi indica que al voltant del 40% continuava en remissió fins i tot mig any després”, relaten els investigadors.
“Reiniciar” connexions neuronals
La dimetiltriptamina és un compost psicodèlic que es troba de manera natural en moltes plantes i animals i que també pot sintetitzar-se al laboratori. En els últims anys, diversos estudis han apuntat que aquest compost actua sobre els receptors de serotonina al cervell i produeix estats de percepció alterada de curta durada, en contrast amb altres psicodèlics de durada més llarga com la psilocibina o l’LSD. En hospitals d’arreu del món, inclosos diversos centres de Barcelona, s’estudia l’ús d’aquestes substàncies com a eines contra la depressió perquè sembla que tenen la capacitat de “reiniciar” certes connexions cerebrals i fomentar la neuroplasticitat, ajudant les persones a sortir de patrons de pensament negatius persistents.
Una de les avantatges que ha demostrat la dimetiltriptamina, afirmen els científics, és la seva elevada “tolerabilitat”. En aquest assaig clínic, la teràpia s’ha demostrat segura i sense efectes secundaris greus en tots els participants, tant homes com dones, i a diferents edats. La majoria d’efectes secundaris observats van ser lleus o moderats i transitoris, com dolor en el lloc de la infusió, nàusees o ansietat temporal durant la sessió, i van desaparèixer poc després de finalitzar l’administració. No es van registrar efectes greus ni complicacions majors atribuïbles al fàrmac. Els experts afirmen que “aquestes dades reforcen la viabilitat d’aquest enfocament terapèutic”.
Els investigadors destaquen que el punt fort d’aquest psicodèlic és que sembla reduir la depressió de manera ràpida, en pocs dies, cosa que el fa més immediat que els antidepressius convencionals, que solen trigar setmanes a fer efecte. Aquests resultats suggereixen que una sola dosi, administrada de manera controlada i amb suport psicoterapèutic, podria oferir alleujament significatiu fins i tot a persones que no han respost a altres tractaments. Els experts també assenyalen que caldran assajos més grans per confirmar l’eficàcia, la seguretat a llarg termini i la millor manera d’integrar aquesta teràpia en la pràctica clínica.
