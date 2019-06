Cuines amb molt d'estil. Tendències 2019

Les cases evolucionen i els seus habitants també. Es busquen cuines còmodes i molt pràctiques, però també boniques i amb molt d'estil. Característiques molt desitjades a l'hora de decorar-les. El motiu? Les cuines s'han guanyat un lloc privilegiat dins dels habitatges i cada vegada s'ensenyen més, estan més exposades.

Una de les tendències que està guanyant més força últimament és el fet d'obrir-se al menjador o fins i tot al saló, eliminant els envans que les separen. Així, les estades s'uneixen i es guanya amplitud. Fins i tot, en aquelles cases de camp o amb jardí, arriben a obrir-se fins unir-se amb el porxo. Per als que aquesta idea no acabi de convèncer, poden optar per l'ús de vidres a manera de separadors, emprant mampares, envans o portes corredisses, per donar la mateixa sensació d'espai, però mantenint una certa divisió entre les estances, fins i tot separant-les quan així es desitgi, i sense obstaculitzar la visió. També hi ha l'opció senzilla i funcional de comunicar les habitacions a través d'una obertura, depenent de com estigui configurada la planta de l'habitatge.

Una altra manera d'unir la cuina amb una altra estada és amb una barra americana. Amb això es mantenen els límits de cada estada guanyant un element decoratiu i molt pràctic. La barra és una zona de pas i d'unió, però també d'ús: si el taulell sobresurt prou es poden incloure uns tamborets, que permetran el gaudi d'una reunió informal entre amics o de l'esmorzar diari. Una opció pràctica i fàcil de netejar.

La barra americana continua sent practica i funcional i guanya espai a la cuina. Shutterstock

L'ordre i la neteja són necessàries en aquesta sala. I més si són cuines exposades com marquen les últimes tendències. Es pot aconseguir un aspecte així gràcies a l'ús de mobles que amaguen els tiradors i els panells que mimetitzen els electrodomèstics amb la resta dels mobles i els fan desaparèixer: frigorífics, rentadores i fins i tot la campana extractora, tots es poden amagar. Si a més es tria decorar en blanc mobles i parets, el resultat serà molt lluminós, és un color encertat, en qualsevol cas. A més, el blanc i els tons neutres permeten després altres jocs de color: destacar el sòl, els envans, els fogons o altres mobles com taules, cadires o tamborets, fins i tot el petit electrodomèstic.

Les illes mai passen de moda i són, per a alguns, l'objecte de desig que tota cuina hauria de tenir. Però a l'hora de plantejar un projecte que inclogui una illa les mesures seran importants i marcaran el seu disseny. Una illa pot incloure des d'espai de treball i zona de cocció i aigüera, fins a tenir una àmplia zona d'emmagatzematge o un taulell per un taulell.

Els casos especials requereixen solucions especials. Per a això els mobles a mida són la millor solució. Encara que a priori puguin encarir un projecte, el resultat serà tot un èxit i, a més, durador. El moble a mida aporta també personalitat i, sobretot, aprofitament de cada racó.

Concepte de cuina àmplia que serveix de menjador. Shutterstock

Els materials



Els materials cada vegada són més versàtils i permeten combinacions gairebé infinites. En els sòls segueixen els recoberts amb rajola hidràulica. Un estil retro que segueix guanyant adeptes. Aquest tipus de rajola està fabricada amb ciment pigmentat, dona molt de joc i es poden crear dissenys increïbles. Semblant però no igual, el microciment també se segueix utilitzant, i molt per revestir els sòls d'aquestes habitacions. Un material que ha millorat moltíssim en resistència, aquest material és francament versàtil. Permet aplicar-se en diferents colors i, sobretot, permet la combinació amb altres materials com la fusta o les anteriorment esmentades, rajoles hidràuliques.

A les parets, l'ús de rajoles es consolida, és pràctic i molt higiènic. Resisteix la humitat i els fabricants ofereixen una gran quantitat d'acabats i formes, com aquells que imiten l'aspecte de diferents teixits, o la rajola 'estil metre', que és ja tot un clàssic. També hi ha l'opció d'utilitzar paper vinílic, que és fàcil de netejar i molt modern.

No obstant això, si hi ha un material que ha irromput amb força a la cuina és la fusta. Més enllà dels mobles, els sòls i les parets es revesteixen d'aquest material tan càlid. Els sòls i els mobles varien des dels acabats decapats a l'estil més natural, amb la veta ben marcada.



Més domòtica



Els 'gadgets' i la tecnologia també han entrat fins a la cuina. La domòtica porta ja molts anys fent la vida de les persones més fàcil. I gràcies als desenvolupaments tecnològics que gairebé cada dia es viuen, més encara. Ara, els electrodomèstics són més eficients en el seu consum i les seves prestacions són cada vegada millors.

El mòbil, o millor dit, el telèfon intel·ligent controla la cuina. Les grans marques aposten ja pel concepte Smart Kitchen per portar la tecnologia a totes les llars, i democratitzar-la. Ens permet controlar no només la temperatura ambient, els llums o les persianes. També l'estat del rebost, controlar la dieta i fer un seguiment, per exemple, dels hàbits nutricionals que cada família té. La cuina, igual que els cotxes, es connecten al futur.