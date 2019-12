Aquests són els riscos de no configurar adequadament les càmeres de seguretat per a la llar

Cada vegada són més les persones que decideixen tenir la seva llar controlada amb els últims sistemes de seguretat, que en molts casos poden gestionar-se a distància amb el mòbil, però a causa de la vulnerabilitat d'aquests dispositius és necessari configurar-los adequadament. Els últims dies han sortit a la llum diversos casos en què 'hackers' són capaços d'accedir a les càmeres de Ring, entrant en les llars de moltes persones.

El cas més recent és el d'una família a l'estat nord-americà de Tennessee. La mare es va adonar quatre dies després d'adquirir una càmera Ring i instal·lar-la a l'habitació de les seves filles, que un home va piratejar el dispositiu i va començar a parlar amb una d'elles.En el vídeo s'escolta com l'home diu a la nena de 8 anys que ell és el Pare Nadal i li pregunta si vol ser el seu "millor amic". A més, el 'hacker' va fer que sonés música amb la càmera Ring.

Pocs dies després, una altra dona va publicar a Twitter imatges de la càmera Ring d'una amiga. En el vídeo s'escolta un home intentant despertar la dona, que estava adormida, amb crits i aplaudiments.La companyia ha assegurat que els seus serveis no s'han vist compromesos i no ha trobat proves d'"intrusions no autoritzades" a la seva xarxa.



El principal problema: el mateix nom d'usuari i contrasenya per a diversos comptes

"La confiança del client és important per a nosaltres i ens prenem la seguretat dels nostres dispositius i serveis de forma extremadament seriosa", ha assenyalat Ring en un comunicat. Ring ha indicat que una de les possibles raons per les quals es produeixin aquestes intromissions sigui perquè els seus clients utilitzen el mateix nom d'usuari i contrasenya per a diversos comptes.

Per això, la companyia ha recomanat als seus usuaris que utilitzin contrasenyes segures i que les canviïn regularment. A més, ha instat els seus clients a no donar la seva informació d'inici de sessió a altres persones i en cas que vulguin compartir l'accés al seu compte, afegir-los com a "usuari compartit". Ring també ha estat notícia recentment, després que aquest estiu s'informés que Ring va acordar col·laboracions amb més de 600 departaments de Policia als Estats Units.

D'aquesta manera, la Policia pot accedir a les imatges de les càmeres Ring sense necessitat d'una ordre judicial. Amazon, que va comprar l'empresa a principis del 2018 per 1.000 milions de dòlars, va explicar en una carta que els vídeos d'aquestes càmeres poden ser sol·licitats, guardats de manera indefinida i compartits per la Policia. A més, les autoritats no necessiten cap prova de delicte per crear la sol·licitud.