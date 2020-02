Tres postres delicioses per fer al microones

Moltes vegades, el ritme frenètic de la vida d'avui dia no ens permet emprar molt de temps per a preparar rebosteria a casa. En aquests casos, la cuina ràpida pot ser la nostra millor solució, i el microones el principal aliat.

Repassem tres receptes per cuinar les teves postres preferides amb l'electrodomèstic ideal per a la rapidesa. Tres idees per fer postres perfectes pels menjars i sopars a casa.



1. Natilles

Ingredients:

- 4 rovells d'ou

- 100 gr de sucre

- 500 ml de llet

- 40 gr de llevat

- 50 gr de pell de llimona ratllada

- 1 branca de canyella

- 1 cullerada d'essència de vainilla

Elaboració:

- Aboca en un recipient adequat per utilitzar en el microones la llet, la pell de llimona i la branca de canyella.

- Escalfa en el microones a màxima potència durant dos minuts.

- Treu el recipient, remou la mescla i deixa temperar.

- Cola la mescla per retirar les restes de llimona i canyella.

- Incorpora la llevat i mescla fins a obtenir una aparença homogènia, sense grumolls. Un truc és colar la llevat a mesura que l'aboques en el recipient.

- En un bol a part, mescla els quatre rovells d'ou, el sucre i l'essència de vainilla; i, bat tot fins que tots els ingredients estiguin perfectament integrats.

- Junta totes dues preparacions en un únic bol o recipient i fica-ho al microones durant cinc minuts més a màxima potència.

- Transcorreguts els cinc minuts, treu el recipient del microones, remou i torna a ficar-lo altres dos minuts a màxima potència.

- Treu les natilles del microones i aboca la mescla en diferents motlles, deixa temperar les natilles i fica-les a la nevera.

- Si ho desitges pots empolvorar canyella per damunt (al gust) o afegir una galeta.



2. Pastís de formatge

Ingredients:

-500 grams de formatge d'untar.

-Un paquet de galetes tipus María.

-70 grams de mantega.

-2 ous.

-Mitja tassa de sucre.

Elaboració:

- El primer que cal fer és picar les galetes fins a convertir-les en molles. Després s'escalfa la mantega en el microones i una vegada líquida es barreja amb les molles de les galetes.

- Després es cobreix el fons d'un motlle apte pel microones amb la pasta de galetes, pressionant fins a aconseguir una base, i es fica a la nevera.

- Mentre la base es refreda, en un altre bol es bat el formatge juntament amb el sucre i es van afegint els ous, d'un en un. S'aboca en el motlle en el qual està la base i es fica en el microones durant cinc minuts a màxima potència.



3. Galetes amb xocolata

Ingredients:

1 cullerada de mantega fosa.

2 cullerades de sucre bru.

2 cullerades de llet.

3 cullerades de farina.

2 cullerades d'espurnes de xocolata.

Mitja cullerada d'extracte de vainilla.

Un polsim de sal.

Elaboració:

-En una tassa tira el sucre i la mantega, es bat i s'afegeix la sal, la vainilla i la llet per fer la mescla. Després aboca la farina i torna a remoure. Una vegada fet això, fes formes de galeta, col·loca-les en un plat i fica-les al microones durant mig minut.

-Deixa reposar un altre mig minut i torna a escalfar-les durant 20 segons. Tot seguit, tornar a deixar-les reposar pel mateix temps. Finalment torna a escalfar-les, aquesta vegada durant deu segons. La galeta ha de quedar més cuinada pel centre que per l'extrem. Una vegada treta del microones, ja estarà llesta.