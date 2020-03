Busco pis buit a Barcelona, preferiblement a Manresa

Busques un pis, un que qui sap si serà el definitiu, i prefereixes que estigui buit per donar-li el teu toc personal amb els teus mobles i objectes de decoració. Et planteges viure a Manresa o, per què no, a Sabadell. Ara només falta que et decideixis € et portem algunes idees Venda de pisos a Barcelona



Venda de pis a Sabadell

Pis al centre, la Creu de Barberà, 79 metres, tres dormitoris. Més informació i fotografies a Venda de pis a Sabadell

Venda de pis a Manresa

Excel·lent habitatge totalment reformada, en l'última planta de l'edifici. Més informació i fotografies a Venda de pis a Manresa

Venda de pis a Sabadell

Pis cèntric totalment reformat a Eixample, tres habitacions, prop de tots els serveis. Més informació i fotografies a Venda de pis a Sabadell

Venda de pis a Sabadell

Ampli pis de 131 metres, molt lluminós i molt ben distribuït, terres de terratzo i finestres d'alumini. Més informació i fotografies a Venda de pis a Sabadell

Venda de pis a Manresa

Pis nou a Flor De Lis, 75 metres, dos dormitoris. Més informació i fotografies a Venda de pis a Manresa