Mantenir la piscina en bon estat

Un cop acabat l'estiu i en plena tardor, el proper pas és que tindrem l'hivern i les baixes temperatures a sobre. Si tenim una piscina exterior i volem conservar-la en bon estat per a la propera temporada hem de tenir en compte que les piscines descobertes necessiten una protecció i una cura especial. Un bon manteniment és fonamental per allargar la vida de la piscina i tots els seus aparells i mecanismes.

Primer de tot, si no hem buidat el vas de la piscina i volem conservar l'aigua en bon estat i evitar els fongs i altres microorganismes hem de prendre algunes mesures. L'aigua és evidentment un bé molt preuat i cada vegada més s'intenta conservar-la d'una temporada a l'altra. El mercat disposa de molts productes que ens poden ajudar en aquesta funció. Cal evitar que l'aigua faci malbé també alguns aparells i mecanismes i que aparegui verdet a les parets del vas. Per evitar-ho, cal aplicar convenientment algun dels nombrosos productes que hi ha al mercat.

Els filtres són el cor de la piscina i una peça fonamental per al seu correcte funcionament, per tant també els haurem de tenir en perfectes condicions sigui quina sigui l'estació de l'any. Amb un correcte manteniment ens podem estalviar molts diners, però cal fer servir productes adequats i amb la garantia del fabricant. Els tractaments d'hibernació són fonamentals si volem disposar sempre d'una piscina acabada d'estrenar i a punt per a la temporada de bany.

Una altra alternativa que trobem al mercat és el cobriment de la piscina. Existeixen diferents tipus de solucions que s'adapten sempre a les dimensions i la forma de la piscina. La tardor i l'hivern són mesos de caiguda de fulles dels arbres i això ens pot provocar algun maldecap si cauen a l'aigua. Per això és recomanable buscar alguna solució per cobrir la piscina durant aquesta època de l'any.

També podem aprofitar que la piscina queda en desús temporalment per fer-hi alguna renovació, ja sigui en la pintura o per substituir algun mecanisme o filtre. També cal controlar la temperatura de l'aigua -això s'ha de fer tot l'any- per així saber el nivell de pH i mantenir la piscina en perfectes condicions. Són consells que quan arribi l'època de tornar-se a banyar agrairem.

I si volem mantenir en funcionament una piscina exterior durant tot l'any independentment de l'època i la temperatura? Doncs actualment hi ha al mercat moltes estructures per cobrir la piscina i gaudir-ne sense problemes els 365 dies de l'any. Per exemple, hi ha cobertes telescòpiques que no necessiten instal·lació de rails; la coberta modular, que habitualment està fabricada amb alumini i policarbonat, cosa que permet que siguin molt flexibles a l'hora de col·locar i a més el seu cost econòmic és bastant reduït. D'altra banda, hi ha la coberta alta amb un cost més elevat, ja que permet fer una piscina climatitzada i gaudir-ne tot l'any amb total garantia.

El mercat també ofereix la possibilitat de les cobertes fixes per tenir la piscina assegurada tot l'any, i a més a l'estiu és de molt fàcil desmuntatge; i llavors tenim les cobertes de fusta, que són perfectes per als propietaris que vulguin gaudir de la piscina sense preocupar-se del temps que fa.