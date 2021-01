La baieta de moda que més demanda té en els supermercats

Segur que a l'hora de netejar les rajoles sigui les del lavabo o les de la cuina t'ha tocat passar dues baietes: una humida i una altra seca. Però això sembla que s'ha acabat. Almenys això diuen els experts en neteja que en els últims mesos han començat a utilitzar un producte cada vegada més venut i que permet evitar un d'aquests passos. Es tracta de la baieta de microfibra que fins ara s'havia anat venent molt per a la neteja dels cristalls, però l'ús dels quals s'estén ara a les rajoles. No en va aquesta és una de les zones de la casa més difícils de netejar.

Tant si són mat com a lluentor les rajoles presenten diverses dificultats a l'hora de la seva neteja. I és que a ningú li agrada que quedin dits o marques que a vegades són més que difícils de treure. La solució sembla ben senzilla. No fa falta gastar massa diners. Pel que sembla, i segons el que es relata en els grups especialitzats en neteja, n'hi ha prou amb utilitzar aquest producte el preu del qual és relativament baix i que permet deixar uns resultats sorprenents. La baieta de microfibra es pot comprar en gairebé qualsevol supermercat, i la seva popularització ha fet que n'hi hagi de diverses marques. Fins i tot pots trobar algunes de les denominades "marques blanques" que ofereixen uns resultats més que acceptables i que et permetran aconseguir uns resultats més que bons gastant la meitat de diners.

Si la baieta no és bona no aconseguiràs un bon resultat encara que et gastis milers d'euros en productes molt recomanats. Per això hem preguntat als experts en neteja quina és la baieta que més utilitzen: la que serveix per a tot, aquella que et deixa neta la placa de cocció, però que també et serveix per a passar la taula o per a la vitroceràmica i tots estan d'acord: les millors baietes són les de microfibra. I ull, "de qualsevol marca que triïs", tal com relaten molts netejadors en fòrums d'internet.

I és que no és necessari triar una baieta determinada. N'hi ha prou que donis amb una de marca blanca que et convenci. Això sí, el que és molt important és la seva cura. Totes les nits (o al migdia, quan vulguis), has de recordar-te de netejar-la amb una mica de sabó i una gota de lleixiu. Després la fiques al rentavaixella amb tots els plats del dia i deixes que es netegi com si fos un got o una cullereta. El resultat et sorprendrà. Queda com nova. Aquest treball de manteniment per dir-ho així és el que farà que aquesta baieta et duri mesos o potser anys.