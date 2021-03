Cases a les rodalies de Manresa, per desconnectar a un pas de la ciutat

Les cases i xalets s'han convertit en la gran joia immobiliària durant la pandèmia. Els avantatges d'espai i sortides exteriors, que proporcionen aquest tipus d'immobles, són un plus d'allò més valorat en aquests moments. Per això, et convidem a visitar amb nosaltres les següents Cases en venda a Manresa.

Si vols veure un dels teus immobles en aquestes notícies i en Xarxes Socials, contacta amb nosaltres punxant en aquest enllaç.

Casa-Masia al costat del camp de golf de la Roqueta

Fantàstic habitatge envoltat de natura. Casa construïda sobre l'estructura d'un antic molí d'oli en l'any 1875 i reformada en la seva totalitat el 2004.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Manresa.

Casa de 4 plantes amb pati interior

Casa distribuïda en 352m2 i disposa de 4 habitacions i 2 banys. Cuina independent moblada i equipada amb electrodomèstics.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Manresa.

Casa en planta baixa amb gran parcel·la

Acollidora casa, amb una parcel·la d'una hectàrea en un entorn rural únic, a només 10 minuts de Manresa. Disposa de 4 habitacions i 2 banys, en més de 190 m2.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Manresa.

Adossat a 3 altures

Adossat de 260 m2, amb 4 habitacions i 2 banys. Habitatge a 3 altures, incloent garatge i traster.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Manresa.