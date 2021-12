Queden poques hores. Aquest dimecres, 22 de desembre, se celebra l’esperat sorteig de la Loteria de Nadala des del Teatro Real de Madrid, on els nens i nenes de San Ildefonso cantaran els premis i repartiran milions. La xifra total és de 2.408 milions d’euros.

Si ets dels que van a última hora, has de saber que encara tens temps, poc això sí, per aconseguir un dècim per al sorteig d'enguany. Et convé saber fins a quin dia i hora es poden adquirir butlletes per al sorteig de la Grossa?

Actualment tens dues formes de comprar els dècims. La primera és la tradicional, en una administració de loteria. L'altra, és a través d'Internet. Això sí, assegura't que siguin punts de venda autoritzats.

Hora límit per comprar els dècims a les administracions

Els que opten per comprar els números en una administració, ho poden fer fins aquest dimarts, 21 de desembre, a les 22 hores. Ara bé, es recomana contactar directament amb l’administració o bé visitar la seva pàgina web per saber exactament si tindran obert fins a aquesta hora ja que poden tancar abans.

A través d’Internet

Si ja han tancat, pots optar per comprar els números on-line. Tens temps també fins a les 22 hores d'aquest dimarts. I, com ja t'hem dit, és fonamental fer-ho a través de les pàgines web d’establiments oficials i autoritzats per Loteries i Apostes de l’Estat.

Aquest dimecres, 22 de desembre, podràs saber si el teu dècim ha estat afortunat a través de Regió7. Comprova aquí si el teu número de la Loteria de Nadal 2021 té premi.