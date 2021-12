Per atraure la sort per guanyar la Loteria de Nadal, hi ha molts rituals, des de passar el dècim pel ventre d'una embarassada a resar a Sant Pancraci. El dia de la Loteria és un dia de nervis i emocions, motiu pel qual, segur que t'agradarà conèixer iniciatives per posar en pràctica. Si ets del Bages, tens a prop de casa indrets o elements que et poden ajudar a atraure la sort. Aquí et deixem algunes idees de coses que pots fer a prop de casa o sense sortir-ne:

Encendre un ciri a Montserrat Una tradició habitual davant situacions com la de la Loteria de Nadal és la d'encendre un ciri. En aquest cas, et proposem que t'apropis a un dels punts de culte de la regió central, Montserrat, i aprofitis l'espai condicionat a la basílica per encendre-la. Resar-li a la Mare de Déu de Montserrat Encara que resar a Sant Pancraci és una de les pràctiques més usuals dels que volen atraure la sort per guanyar la Loteria de Nadal, el Bages compta amb una figura que també compta amb molts adeptes. És el cas de la Mare de Déu de Montserrat. Fins i tot, aprofitant el viatge per encendre el ciri, pots passar per la basílica i fer-ho en primera persona. Visitar la Seu o la Cova Si no tens temps d'apropar-te a Montserrat a encendre un ciri, no cal que vagis massa lluny. Pots visitar la basílica de la Seu de Manresa, un altre espai emblemàtic de la Catalunya Central. Allà, també pots encendre-la i desitjar ser el guanyador de la Grossa aquest 2021. Si ets més de Sant Ignasi de Loiola, pots visitar la Cova de Manresa. Cremar els dècims de l'any passat Dintre del procés de supersticions i rituals que moltes persones segueixen, hi ha qui guarda els dècims comprats l'any anterior i els crema abans del sorteig. S'ha de fer amb un ciri taronja, segons marca la tradició. Ho has de fer dient "que les teves cendres tornin en forma de premi" Fregar el dècim per la panxa d'una embarassada Abans de l'inici del sorteig, la tradició diu que dona bona sort fregar el dècim per la panxa d'una embarassada. També es pot fer pel cap d'una persona calba o pel llom d'un gat negre. Si ja no ets a temps de fer algun d'aquests rituals, sí que pots tenir en compte que hi ha moltes persones que, quan compren una butlleta, ho fan entrant a l'administració amb el peu esquerre i demanant al loter que li entregui el número amb la mà dreta. Aquest és un dels trucs que també pots fer servir el 2022 si enguany no ets un dels premiats.