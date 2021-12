El sorteig de Nadal d'enguany ha deixat 34.912.000 euros a Catalunya. Calella (Maresme) ha rebut 17,5 milions d'euros en vendre 35 sèries del 19517, el tercer premi. Aquest mateix ha deixat 7,5 MEUR a Granollers, amb 15 sèries. Barcelona ha rebut 6.360.000 euros del 70316 (5è premi); mentre que el 42833, un quart, n'ha repartit 460.000; i el 24198, un 5è, n'ha afegit 60.000. El 42833 també ha deixat 200.000 euros a Begues, Esplugues, Montgat, Sort i Vila-seca, respectivament, i 20.000 a Castelldefels i Sabadell, respectivament. Lliçà d'Amunt ha rebut 1,8 milions d'euros també del 70316, Sort 60.000 del 24198, Barberà del Vallès el mateix del 26.711 i Piera i Almacelles han repartit 6.000 euros cadascun del 89.109, tots cinquens premis. Darrere de les xifres, però s'amaguen les històries d'aquelles persones que per primer cop els ha tocat la Grossa o un bon pessic de la Loteria de Nadal.

Un barri de gent humil a l'extrem sud de Calella (Maresme) està de celebració aquest dimecres. El bar Pepe's, ubicat en un dels baixos dels Apartaments Codina, ha repartit 15 milions d'euros de la rifa de Nadal entre clients i veïns de l'entorn. L'establiment juga des de fa anys al 19517 –el tercer premi–, quan el sogre de l'actual propietari va començar a vendre loteria de Nadal. La zona, molt apartada del centre del poble, vivia deprimida i la crisi econòmica havia obligat a baixar la persiana als locals comercials d'aquest niu de blocs de pisos. Només el bar es mantenia encara dempeus. Tino, el seu propietari, celebra que la sort hagi somrigut als que els toca "lluitar cada dia" i que tot i així no arriben a final de mes.

El premi, explica el propietari del bar, és una "ajuda" per a moltes famílies que amb la crisi de la covid-19 "s'han quedat sense feina, no tenen ajudes o no els arriba per pagar el lloguer". Haver-hi pogut col·laborar amb la venda del número premiat és, diu, del que se sent més orgullós. "A mi la loteria em toca amb els amics i clients que tinc", ha explicat emocionat.

Al llarg de tot el matí, el bar ha estat punt de trobada dels veïns del barri, la majoria dels quals ha estat tocat per la sort. Els brindis han estat amb ampolles de cervesa i xopets, fins al punt que s'han quedat sense gots quan feia molt poca estona que havia començat la celebració, tant dins com fora del local.

L'administració de loteria número 1 de Vila-seca (Tarragonès) ha repartit una sèrie del número 42.833, guanyador d'un dels quarts premis de la loteria de Nadal. A cadascun dels deu dècims li corresponen 20.000 euros. L'establiment tenia tancat aquest dimarts per la vaga que fan els venedors de loteria per reclamar un augment de les comissions que cobren, però en assabentar-se que havien repartit un premi important han aixecat la persiana i ho han celebrat amb clients i veïns. Un dels afortunats ha estat Antonio Mora, un jubilat que viu a la localitat, que ha reconegut que encara no sap què farà amb els diners: "està tot tancat i per res et foten els 20.000 euros, però alguna cosa farem", ha exclamat.

Mora ha apuntat que únicament un dècim "no serveix per gran cosa" però s'ha mostrat satisfet per haver estat premiat. A més ha explicat com se n'ha assabentat: "la mestressa estava mirant el sorteig i jo era al garatge fent cosetes. Ha vingut cridant i m'he pensat que havia caigut!".Ell ha estat l'únic dels guanyadors que s'ha deixat veure per una administració en la qual hi havia alegria però no eufòria. "Sempre agrada donar un premi d'aquests. Era necessari perquè treballem molt", ha explicat Rubén Mateos, un dels propietaris. A més ha recordat que fa un parell d'anys ja van donar un cinquè premi. "Ara hem pujat de categoria", ha apuntat.

Els clients habituals de la cooperativa agrària la Lliçanenca de Lliça d'Amunt (Vallès Oriental) s'han endut un bon pessic del 70316, un cinquè premi de la Loteria de Nadal que s'ha venut a través de participacions a la botiga. Pocs han estat els que, en comptagotes, han passat per l'establiment, situat de camí a Granollers, per confirmar i celebrar haver estat tocats per la sort. "El telèfon no para de sonar", diu l'encarregat de l'establiment, Genís Rodríguez, a la porta de la botiga. Atabalat, no sap ni quantes participacions havien venut, només que el número no era l'habitual i que aquest cop l'han encertat. Del total de 60 sèries del número, l'administració local havia intercanviat la meitat amb una altra administració de Lleó.

"El número escollit, el 70316, no el comprem cada any, el president el va veure, li va fer patxoca i el va agafar", explica Rodríguez mentre a la butxaca el telèfon segueix vibrant i sonant. "No el va triar ni per dates ni per res per l'estil", afegeix.

Els agraciats són clients habituals, la majoria dels municipis de la Vall del Tenes que sovint compren a la botiga. "Ve molta gent d'arreu de la comarca perquè busquen assessorament i productes vinculats amb el món agrari i l'horta", explica.Això ha fet que el número "volés", diu, i que al novembre ja no en tinguessin, deixant algun dels fidels clients sense participació. Una de les que va tenir sort és la Reme Morales, que se'n va endur quatre per tenir un dècim sencer.

"Vaig gastar 20 euros i ara m'han tocat 6.000", explica. Assegura que si bé no és una suma "que doni per molt", ja sap què en farà: "Un bon sopar amb els nets!".

A Granollers, la sort ha deixat 7,5 milions d'euros del tercer premi de la Loteria de Nadal. Entre els agraciats que s'han apropat a l'administració número 5, al cèntric carrer de la Mare de Déu de Núria, un home que el 12 de desembre va ser l'únic encertant del Gran Premi de la Primitiva, amb 93.733 euros. Aquest dimecres duia dos dècims del número premiat.

Josefa ha arribat a l'administració de loteria 216 de Barcelona expectant i empenyent el carro de la compra. "Estava al supermercat i quan estava pagant a la caixa he escoltat que havia tocat aquí i que acabava amb 16. El marit porta els números al mòbil i hem vist que el nostre acabava així", ha explicat just en confirmar que era una de les afortunades per un dels cinquens premis de la rifa de Nadal. El 70316 ha portat alegria al barri de Sant Andreu del Palomar i ha convertit el carrer de Joan Torras, on es troba l'establiment, en un anar i venir de veïns que volien compartir la notícia o comprovar la seva sort a la loteria. "És un barri molt familiar. Ens coneixem tots", ha afirmat el propietari, Juan Carlos Cives.

"Estic molt content, no tinc paraules", ha expressat Cives davant dels periodistes, després de saber que havia venut 106 sèries d'un cinquè premi de la rifa de Nadal. Al llarg del matí d'aquest dimecres, desenes de veïns s'han aglutinat a les portes d'aquesta administració de loteria per compartir la bona notícia o comprovar si tenien el número 70316. Cives, acompanyat pel seu germà petit, ha explicat que fa tres anys es va fer càrrec d'aquest establiment i que és el primer premi important que reparteixen.

Uns dels primers en arribar han estat Ariadna i Enric, que havien comprat un dècim. "Estàvem al sofà en pijama veient el sorteig i quan ha sortit el número, ell ha dit que era el nostre. Jo no m'ho podia creure. Ens hem emocionat molt, perquè mai ens ha tocat res", ha assenyalat Ariadna. S'hi ha afegit la mare, Maria, per compartir aquests moments d'alegria de la jove parella, que ha explicat que estalviarà els diners per a l'entrada d'un pis. La família ha explicat que el premi fa molta il·lusió en unes festes de Nadal sumides en la sisena onada de la pandèmia de la covid-19.