Moltes persones dipositen grans esperances en el sorteig de la Loteria de Nadal. I també inverteixen uns diners cada any amb l’esperança d’emportar-se algun dels premis que es reparteixen. Per això, tot i que pugui semblar una situació improbable, ningú vol ser víctima d’una estafa amb un dècim fals.

Així doncs, a 20 dies de la celebració del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2022, que tindrà lloc a partir de les 20 hores de la nit de dijous 22 de desembre al Teatro Real de Madrid, seria convenient aprendre a identificar l’autenticitat dels desens. D’aquesta manera, en cas que us enganyin, podreu denunciar-ho a temps.

Ser previngut mai és sobrer

El primer que cal tenir en compte per evitar que passi això és comprar el dècim en llocs de loteria que estiguin autoritzats, sigui de forma física o per Internet. Tots els locals o portals digitals han de tenir logos, codis i elements de verificació.

Cal assegurar-se especialment als llocs d’Internet: s’ha de comprovar que la adreça URL comença per ‘https://’ o que té un cadenat o una clau a peu de pàgina. Si no és així, val més descartar aquest lloc per comprar el dècim per a la Loteria de Nadal.

D’altra banda, sempre s’ha de desconfiar dels dècims que siguin especialment barats. Cada cupó són 20 euros. Si l’ofereixen per menys –fins i tot arriben a 5 euros– hi ha altes possibilitats que sigui una estafa.

Tampoc es pot confiar gaire en els venedors de carrer que asseguren que els seus dècims són d’administracions afortunades com Doña Manolita o La Bruixa d’Or.

¿Com saber si un dècim és fals?

Es pot veure fàcilment. S’ha de comprovar que el cupó està segellat per l’entitat on s’ha comprat i si s’hi pot llegir Fraccionament autoritzat per Loteries i Apostes de l’Estat. En el cas de no ser així, es tractarà d’una estafa. A més, cada participació té una numeració i un codi de barres que la fa única.

Aquest any la il·lustració que presideix el dècim és la Verge de la Magrana, de Fra Angelico. Tots els cupons de la Loteria de Nadal tenen aquesta obra, per la qual cosa si en tenen una altra és, òbviament, una butlleta falsa.

D’altra banda, el paper amb què està feta una butlleta veritable és bastant especial, ja que té unes fibres que només es poden detectar amb llum ultraviolada.

¿Què es pot fer si s’ha comès una estafa?

En el cas d’haver sigut estafat a l’hora de comprar una d’aquestes butlletes, s’ha de recopilar tota la informació relacionada amb l’adquisició de la butlleta: correus electrònics, tiquets o moviments bancaris. Posteriorment, s’ha de fer una denúncia.