Cada cop és més habitual compartir els dècims de la Grossa de Nadal amb els amics, familiars i companys de feina. És un gest bonic, dins la il·lusió que envolta el sorteig del Gordo. Tanmateix, si el número té premi, hi pot haver baralles, malentesos i fins i tot fraus. Per això, si distribueixes una butlleta per WhatsApp, és millor fer-ho de forma segura i evitar problemes.

Existeixen els talonaris per fer participacions d’un dècim, tot i que cada vegada són més difícils de trobar. Aquests talons s’envien o s’intercanvien. A més, el posseïdor del dècim apunta al rebut la quantitat que juguen les altres persones i el firma, per la qual cosa no hi ha opció a equívocs a l’hora de repartir el premi. Però, com hem dit, és una cosa que ha quedat relegada al passat.

Noves maneres de jugar

Ara és més comú compartir els dècims per les aplicacions de missatgeria instantània i el correu electrònic, i viceversa: aquestes maneres de comunicar-se han donat peu que moltes persones adquireixin la Loteria de Nadal de forma compartida. Aquesta manera de jugar al sorteig extraordinari és vàlida, però comporta riscos. En el cas que toqui algun premi, o fins i tot el Gordo, que aquest any reparteix 4 milions d’euros la sèrie, la quantitat s’ha de repartir entre tots els involucrats.

Aquí és quan poden sortir participants fins i tot de sota les pedres o mals rotllos de qualsevol mena per tal d’emportar-se part del premi. Per això, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat una guia per compartir correctament els dècims, les butlletes o els números de loteria per WhatsApp i no tenir disgustos si resulta guanyador. Perquè enviar una foto per una ‘app’ de missatgeria o per ‘mail’ és habitual, però no és del tot correcte.

Crear un grup de xat específic

El primer consell és crear un grup específic de WhatsApp, en què tractar exclusivament qüestions del sorteig de Nadal. Aquí només haurien d’estar els contactes que participen en la loteria. A més, ha de constar una imatge del número (o números) que es juguen, on es vegin de forma nítida i clara totes les dades del dècim més enllà del número.

També és apropiat que aparegui la sèrie i la fracció. Si es mostra el codi de barres i el numèric, que permeten que sigui reconegut per les màquines dels punts de venda autoritzats, no et preocupis: per cobrar un premi s’ha d’entregar el dècim original o el rebut de compra.

El grup haurà de contenir un missatge en què es confirmi el nom de la persona responsable o dipositària del dècim, el nombre total de participants i la quantitat que juga cadascú.

En últim lloc, es recomana tenir emmagatzemats tots els missatges corresponents a l’esmentat grup de WhatsApp. Tot i que els dècims solen compartir-se amb persones de confiança, sempre és millor cobrir-se l’esquena per possibles fraus o estafes.

El dipositari del dècim té responsabilitats

Per molt que es comparteixi la loteria per aplicacions de missatgeria instantània o correu electrònic, el dipositari del dècim jugat ha de prendre algunes mesures de precaució més enllà de l’àmbit digital, ja que no només és responsable de l’import proporcional de la butlleta, sinó també del premi que pot tocar.

Tot i que hagi compartit tota la informació del número jugat a través del grup, l’OCU recomana que l’encarregat de guardar el dècim en faci fotocòpies. Tantes com el nombre de persones amb qui el comparteix. Després ha de firmar-les amb el seu nom i DNI, i entregar-les a cada participant de la compra. També s’haurà d’indicar el nom de la persona a qui s’entrega la còpia i incloure el número del dècim, la sèrie, la fracció, el sorteig i la quantitat d’euros que juga.

A més, en cas de robatori i pèrdua del dècim, s’insta que presenti una denúncia a les autoritats policials, identificant el número, la sèrie i la fracció.