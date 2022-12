S’acosta l’esperat Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i, tot i que totes les terminacions i números tenen la mateixa probabilitat de sortir triats, sempre hi ha uns dècims que es busquen més que d’altres. Habitualment, els números més demandats solen coincidir amb la data d’algun esdeveniment polític, social o esportiu destacat, com un casament reial o, per exemple, les que van marcar el procés a Catalunya en el seu moment. També hi ha molta gent que es decanta per números associats a algun esdeveniment familiar (naixement d’un fill, data d’un casament, etc.)

El 2020 la venda de dècims va girar entorn de números relacionats amb la pandèmia del coronavirus. La terminació en 19 va ser una de les més sol·licitades pel nom de la malaltia per coronavirus, covid-19. S’hi van sumar altres números, com el 25120, associat a la data en la qual es van notificar els primers casos de coronavirus a Europa, o el 14320, data en la qual el president del Govern, Pedro Sánchez, va decretar el primer estat d’alarma a Espanya. Per al sorteig de la Loteria de Nadal del 2021, la situació va canviar i molta gent va buscar números concrets per jugar. El coronavirus havia passat a un segon pla i els números més sol·licitats del Sorteig van girar entorn d’esdeveniments vinculats a l’actualitat d’aquell any. Lionel Messi, el volcà de Cumbre Vieja a l’illa de La Palma o la borrasca ‘Filomena’ van ser els protagonistes del 2021. Números més sol·licitats Aquest 2022, molts apostaran per la data de l’inici de la guerra d’Ucraïna (24222)... o el dia en què es va decretar el final de les mascaretes (20422)... o el dia en què l'olesana Chanel Terrero va estar a punt de guanyar Euriovisió (14522). Per trobar aquests números és de gran ajuda recórrer a un cercador en línia de la Loteria de Nadal. Terminacions preferides D’altra banda, les terminacions acabades en 5 i 7 són les preferides un any més pels ciutadans. Igualment, els dècims que comencen pel número 9 són els menys demandats entre la població. Així mateix, el 0 agrada entre els que compren loteria de Nadal, ja que dècims com el 00000, 01500, 09500 o 02500 són alguns dels més sol·licitats. Números premiats amb la Grossa En els més de 200 anys d’història del Sorteig de la Loteria de Nadal, només dos cops s’ha repetit un mateix número de la Grossa: el 15640 (els anys 1956 i 1978) i el 20297 (1903 i 2006). La sort també ha fet coincidir en quatre ocasions el primer premi amb números acabats en tres xifres iguals: 25444, 25888, 35999 i 55666, segons Loteries i Apostes de l’Estat. Per contra, la Grossa mai ha acabat en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. Si ens centrem només en l’última xifra del primer premi, l’acabament amb el número 5 ha caigut en 32 ocasions. Però, si ens centrem en les dues últimes xifres, llavors l’acabament més afortunat ha sigut el 85, número guanyador tres vegades. Hi ha molts supersticiosos que tenen el costum d’evitar números ‘lletjos’, com els que tenen massa zeros o els que tenen xifres repetides. Número baixos, alts, tots són al bombo; la Grossa de Nadal més alt correspon a l’any 2010, quan va resultar afavorit el 79250, i el més baix va ser el 00523 el 1828. Recorda que des de Regió7 pots seguir el directe del sorteig a través d'aquest enllaç.