L'anunci d'aquest 2022

Els anuncis de la Grossa de Nadal sempre són especials. Aquest 2022, la campanya, dirigida per l’agència de publicitat Contrapunto BBDO, consta de tres històries que apel·len a la fraternitat i l’emoció sota aquest lema: «Un sorteig extraordinari ple d’històries extraordinàries». A la primera, un dècim del sorteig arriba volant fins a un far amb un escrit misteriós: «Per a la Júlia, tres orquídies». En adonar-se que es tracta del número premiat, l'home del far es dirigeix cap a l’administració més pròxima i descobreix que la Júlia és la propietària del negoci, per la qual cosa, silenciosament, li deixa el número a sobre del taulell.

A la segona història, una dependenta d’un negoci de llums de Nadal es fa amiga d’una nova companya estrangera amb qui va confraternitzant i acaba comprant un dècim «perquè això –li explica– és el que fan les amigues».

I al tercer espot, un pastor jubilat que viu a la muntanya emprèn un llarg viatge amb les seves ovelles... fins a l’hospital on hi té un amic. «Una cosa és que et trenquis un maluc i l’altra que trenquem una tradició», li diu.