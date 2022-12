Si us toca la Grossa del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, que se celebra aquest dijous, rebeu 20.000 euros per euro jugat. Amb aquests diners, que gairebé tots els premiats a qui se’ls pregunta utilitzen sempre per «tapar forats», us podeu permetre algun capritx, com una nit d’hotel en un dels allotjaments més cars i exclusius del món.

Però també podeu adquirir algun producte de luxe, un sector que també s’ha vist afectat, com tots, per la pandèmia. I si guanyar la Grossa no us deixa pensar amb claredat i us veieu sobrepassats pels esdeveniments, aquí teniu idees en què fer servir aquests calerons extra, a banda de l’habitual viatge: Cotxe de luxe. Marques com Porsche, Ferrari o Rolls-Royce són sinònim de luxe i glamur, i permeten fer ostentació que es tenen diners. Un cotxe Porsche, per exemple, pot costar-te des de 65.428 euros –que és el que costa aproximadament el seu model més accessible, el Porsche 718 Cayman– fins als 138.648 euros que val el 911 Cabrio. Una mica més cars són els Lamborghini: per adquirir-ne un, necessiteu almenys tenir la meitat d’un dècim premiat, ja que el seu model més assequible costa al voltant de 216.444 euros (el Lamborghini Huracan Evo). Iot. Adquirir un iot normalet (els de luxe es disparen fins als bilions d’euros) és possible si en compreu un de segona mà i no gaire gran, com el Crn 120 Mister P en venda a Cosas de barcos, de 37,5 metres d’eslora i cinc cabines que poden allotjar fins a 10 persones i que us surt per 400.000 euros (el que et donen per un dècim de la Grossa). No obstant, s’ha de tenir en compte que mantenir-lo en condicions òptimes i disfrutar de tot el seu potencial representa anualment el 10% del preu de l’embarcació, aproximadament. Així que convé pensar-s’ho molt si es vol comprar un iot. Una opció molt més assequible és llogar-lo: en línies generals, podeu viatjar per uns 350 euros al dia amb capità i tripulació en un iot modest. Avió privat. Igual com passa amb els iots, comprar un avió privat nou pot costar entre 2,5 milions i més de 62 milions. El preu dels de segona mà ja és més assequible si us ha tocat la Grossa, i en podeu aconseguir un d’antic per menys de 150.000 euros. Però és clar, s’ha de saber pilotar o contractar una tripulació. El manteniment d’un avió privat, per tant, pot anar des dels 450.000 euros anuals fins a més d’un milió i mig anual, que inclou tripulació, querosè i hangar. Nou habitatge. Comprar un pis també és una altra de les opcions que us ofereix haver guanyat la Grossa. El preu mitjà de l’habitatge de segona mà a Espanya el mes d’abril del 2021 va ser de 1.710 euros per metre quadrat, però adquirir un pis o vivenda amb vistes pot arribar a encarir l’operació fins a un 30%. La veritat és que amb els 400.000 euros que li toquen a qui tingui un dècim premiat amb la Grossa, es pot comprar una casa modesta en una ciutat de les més cares (Madrid o Barcelona) i una de luxe en una urbanització d’una ciutat amb preus més assequibles. Tecnologia. Telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, càmeres de fotos... productes tecnològics que són a l’abast de qualsevol però que, si es tracta de l’últim model de dispositiu, pot arribar als gairebé 2.000 euros que costa l’últim model de mòbil Samsung i iPhone, per exemple. O els gairebé 3.000 d’un Mac. El que no es pot aconseguir amb només un dècim és la televisió més cara del món, que té 325 polzades i costa 1,4 milions d’euros –la LG UltraHD 8 K–. Més gran que algunes pantalles de cine modestos. Joieria i rellotgeria. El sector del luxe de les joies és un dels més ostentosos. Per exemple, un Rolex normalet no sol baixar dels 6.000 euros i els rellotges més cars del món valen uns 55 milions. La gamma de la joieria és, per tant, àmplia. Una altra marca de luxe quant a joies i rellotges és Bulgari. Cartier, Hermès... dissenyen també els rellotges i joies més exclusives del món. L’avantatge d’aquests productes és que són sempre una aposta segura com a inversió, no perden el seu valor amb el temps i sempre impliquen una imatge i un estatus elevat. Art i antiguitats. Considerats per molts joies, l’art i les antiguitats també poden arribar a revaloritzar-se amb el temps i són símptoma d’una posició adinerada. Això sí, els quadros més famosos poden arribar a tenir un valor incalculable, per la qual cosa és convenient apostar per noves promeses i confiar que es converteixin en artistes de renom per poder-hi guanyar diners. El mateix passa amb les antiguitats, que suposen un dels mercats del luxe que mouen més diners. Moda. Un altre sector que pot ser exclusiu és el de la moda. Més enllà de les peces de roba, són els complements els que mostren el veritable potencial d’una persona, com les bosses de mà –Hermès, Gucci, Loewe...–, uns productes que, com passa amb la joieria, mai rebaixaran el seu valor i són una senya d’identitat del glamur. Un dinar o sopar Michelin. A Espanya, hi ha desenes de restaurants que són a la llista dels més prestigiosos del món: la Guia Michelin. Ja sigui amb tres estrelles o només una, hi ha múltiples opcions per gastar-se en un àpat de luxe aquests dinerets acompanyat d’amics, i a qualsevol lloc del país. Vins i menjar gourmet. Francesos, alemanys o espanyols, el vinícola és, com passa amb la joieria, la rellotgeria i les antiguitats, un sector a l’alça en què invertir i que es revaloritza amb el pas del temps. Això sí, heu de tenir les ampolles perfectament conservades perquè hi pugueu especular. També les trufes, un dels aliments més cars del món –el quilo ronda els 3.000 i 6.000 euros–, o el caviar de l’esturió beluga de l’Iran –un quilo pot arribar a costar més de 30.000 euros– són símptoma d’una cartera inflada