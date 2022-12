L'administració número 1 d'Olot, ubicada al número 16 del carrer de Sant Rafel del municipi, ha venut 45 sèries del segon premi de la rifa de Nadal, el 04074. Aquest és el segon cop que el propietari, Alfredo Alfaro, celebra haver venut un número extret pels nens de Sant Idelfonso el 22 de desembre. El 2018 va vendre la Grossa. Un dels premiats, Ibrahim Cante, s'ha desplaçat a l'administració només saber que el número que va comprar fa un parell de dies havia tocat. «És el primer cop que compro loteria, vaig arribar el 2017 amb pastera». Ara, amb la sorpresa, encara no sap a què destinarà els 125.000 euros del premi, però assegura que li agradaria impulsar la seva carrera com a músic.

Als volts de dos quarts d'onze del matí d'aquest dijous, el bombo de la loteria de Nadal ha premiat el número 04074 amb 125.000 euros per dècim. Aquest segon premi ha caigut a Olot i Puigcerdà, a més de Bilbao i Mungia, on cada població n'ha venut 45 sèries. A Olot, alguns dels afortunats premiats no han pogut contenir l'emoció i s'han desplaçat fins a l'administració Fesol d'Or, que ha venut la majoria dels dècims conjuntament amb dos bars de la localitat.

Un dels primers a arribar-hi ha estat l'Ibrahim Cante, que ho celebrava amb família i amics. Cante és a Catalunya des del 2017, després d'un llarg camí travessant diversos països d'Àfrica i el mar Mediterrani amb pastera per accedir a Europa. Avui, no podia contenir l'emoció barrejada amb la sorpresa de rebre un premi que no esperava.

Una altra de les afortunades i veïna d'Olot, Concepció Velasco, ha explicat que la selecció del número premiat va ser "aleatòria" i que la sorpresa ha estat majúscula. "Estic boja de contenta", ha dit. El dècim se'l partia amb una companya de feina, que li ha trucat per avisar-la. "No m'ho creia". Destinarà el premi, procedent d'aquesta administració on sol comprar les butlletes de la loteria de Nadal, a reformar una casa.

Per últim, el propietari de l'administració el Fesol d'Or del carrer Sant Rafel d'Olot, Alfredo Alfaro, ha afirmat que no s'esperaven repartir el premi. "Sempre en tens ganes, però saps que és molt difícil", ha dit, i ha afegit que "tot i això, jugant toca". Aquest no és el primer cop que ell i la seva dona, Vanducia de Oliveira, celebren haver repartit un premi de la loteria de Nadal. Fa quatre anys, van vendre dos dècims de la Grossa (el número 3.347) per màquina.

Avui, celebren l'alegria d'haver venut "450 dècims, que són 450 alegries". Tot i no haver-se quedat cap número, Alfaro assegura estar "feliç d'haver-los repartit". En total, l'administració el Fesol d'Or ha repartit 56,25 milions a la localitat.