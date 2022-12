La Grossa de Nadal 2022 venuda a Barberà del Vallès va desvetllant alguns dels seus guanyadors. Durant la celebració del premi davant l’administració familiar que ha venut el número guanyador, el 05490, s’han conegut alguns dels afortunats d’aquest 22 de desembre. Un d’ells és en Buba, de 45 anys i veí de Sabadell. D’origen senegalès, resideix a Espanya des de fa 18 anys junt amb la seva família.

Va comprar un dècim del número premiat amb la Grossa, tot i que no està segur de quants diners li corresponen per aquest premi: 400.000 per dècim o, el que és el mateix, 20.000 per cada euro jugat. «Cada any compro loteria des de fa uns quatre anys, aquí a Barberà, a Sabadell i, fins i tot, a Barcelona», respon als mitjans de comunicació que l’envolten. «És la primera vegada» que li toca, reconeix.

No té gaire clar en què pot canviar la seva vida aquesta Grossa de Nadal. «Deixarà de treballar?», li pregunta un periodista. «D’acord...», respon dubitatiu entre rialles. «Ho pensarem», respon més seriós.