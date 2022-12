La pedrea, el premi més popular

Els premis menors són els més populars del sorteig. De fet, els pots distingir fàcilment per la freqüència en què els nens de San Ildefonso canten "miiil euroooos". En total, hi ha 1.794 números premiats amb aquesta quantitat. Es guanyen 5 euros per cada euro jugat. És a dir, 100 euros si jugues un dècim de 20 euros.