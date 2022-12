La Tània és una cerdana nascuda a Sant Pere Pescador. Viu a Puigcerdà, on ahir al matí era amb la seva mare, calculant el pressupost per les festes de Nadal. Aquest canvi brusc en l’economia familiar li fa caure una llàgrima...

Com es gestiona saber que t’han tocat tants diners?

Tinc tres dècims, un per la meva germana, un per la meva mare i un per a mi. El vaig comprar el mes d’octubre. Es gestiona sense paraules. Em consola més pel que tens pel que deixes de tenir, perquè ara deixaré de tenir deutes. Consola el poder estar al dia i poder viure un Nadal sense mirar què pots comprar i què no.

És conscient que en molts casos tants diners de cop crea conflictes?

Sí, en soc molt conscient però per sort la meva família és molt gran. És petita en número perquè som molt pocs però som molt grans de sentiment i mai no hi hauria un conflicte. El primer que hem parlat amb el meu home és la divisió del premi entre tots. Un número per a cada part de la família i ajudarem a tothom. Arreglarem coses i ajudarem.