La Grossa cau a la zona de Lleó castigada pels incendis i esquiva la Catalunya central
La Loteria de Nadal només ha deixat un tercer premi a les comarques de l'àmbit de cobertura de Regió7, a Monistrol de Montserrat
Manuela Valdés / Rosa Mari Sanz
Un any més la Loteria de Nadal esquivat la Catalunya central. En el sorteig d'aquest dilluns, 22 de desembre, només ha estat el tercer premi del Sorteig extraordinari del 2025, el 90693, el que ha deixat un pessic de sort a les comarques centrals. Concretament, s'ha venut un dècim premiat a Monistrol de Montserrat.
El 79.432, guanyador de la Grossa de la Loteria de Nadal, ha deixat una pluja de milions a Madrid i, sobretot, a Lleó, una província marcada enguany pels incendis d’estiu, que van calcinar unes 120.000 hectàrees, i per diversos sinistres miners mortals. En total, el número —que ha sortit a les 10.45 hores— ha repartit fins a 728 milions d’euros (400.000 euros per dècim) en participacions venudes principalment a La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón.
La zona de Villablino va quedar greument afectada pel foc d’Orallo, declarat el 9 d’agost i que va trigar més d’una setmana a extingir-se. El municipi de La Bañeza, conegut pel seu Gran Premi de Velocitat de Motos, va haver d’habilitar albergs i dependències municipals per acollir unes 3.000 persones desallotjades durant els incendis. El petit poble de Manzaneda, amb només 20 habitants, ha cncentrat la venda de 350 dècims.
En aquesta mateixa localitat, l’equip de futbol La Bañeza FC va ser l’encarregat de vendre desenes de participacions, que ara s’han convertit en 268 milions d’euros repartits entre jugadors, famílies i veïns. El club, que té 300 socis, juga a Primera Regional i encadena set partits consecutius guanyats. Alguns socis, després de l’alegria de la Grossa, feien broma amb comprar l’estadi del Valladolid o fitxar estrelles mundials com Mbappé i Vinícius. Una petita part de la Grossa, però, s’ha venut fora de Lleó, des d’una administració del carrer Ricardo Ortiz de Madrid, que ha repartit 4 milions d’euros.
El segon premi de la Loteria també ha caigut a la capital, en una administració del carrer Barquillo, que ja va repartir part del Niño del 2024. En aquesta ocasió, s’hi ha venut íntegrament el 70.048, que ha suposat 248,5 milions d’euros i que ha estat el primer gran premi a cantar-se, a les 9.20 hores. La major part del segon premi s’ha venut en línia i la majoria dels agraciats són treballadors de l’empresa tèxtil viguesa Bimbo y Lola, tot i que com a mínim tres dècims han anat a parar a veïns del barri.
Doble premi
A Catalunya, la Grossa ha tornat a passar de llarg i el balanç és discret: tot just uns 12,5 milions d’euros repartits al territori, malgrat que aquest any s’hi havien jugat més de 428 milions. La tendència confirma la davallada dels darrers anys: el 2023 es van distribuir uns 60 milions d’euros, el 2024 la xifra va rondar els 30 milions i el 2025 s’ha tornat a reduir fins als 12,5 milions, un dels registres més baixos dels últims anys.
El principal pessic català s’ha concentrat a Sant Boi de Llobregat. L’administració número 5 ha venut 15 sèries del tercer premi, el 90.693, i ha deixat 7,5 milions d’euros al barri de Marianao. Aquest número estava premiat amb 50.000 euros per dècim. L’establiment, que ja havia repartit un segon premi l’any passat i al qual enguany també li ha caigut un quart, s’ha fet conegut entre els veïns per la “calba” d’un home present, que molts clients van fregar amb el dècim a la recerca de sort.
Una part d’aquests dècims no s’ha venut per finestreta, sinó a través del proper Bar 28, on diversos veïns van comprar participacions a mitges amb familiars o amics. A més, el tercer premi també ha deixat un milió d’euros més entre el Prat de Llobregat i Sant Joan de les Abadesses, amb una sèrie venuda a cada localitat. La resta del número, cantat a les 11.12 del matí, ha portat alegries a Alacant, Lleó, la Corunya, Saragossa, Sevilla, Còrdova, Madrid, Granada i Biscaia. Aquestes dues últimes províncies han estat les més beneficiades, amb 98 sèries repartides als municipis de Santa Fe i Igorre.
La segona plaça catalana més afavorida ha estat Badalona, gràcies a un quart premi, el 78.477, que ha deixat 2 milions d’euros en vendre’s deu sèries. En aquest cas, els premiats han estat principalment veïns del barri. Aquest mateix número també ha repartit sort a Olot, on s’ha consignat una sèrie. Al llarg del matí, el segon quart premi, el que més s’ha fet esperar, ha distribuït 600.000 euros més, amb sèries venudes en administracions de Barcelona, Arenys de Mar i Sant Boi.
Els cinquens premis han estat els més repartits geogràficament: Viladecans, Montgat, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sort, Girona i Tarragona s’han endut una part dels números premiats.
