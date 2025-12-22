La Grossa premia els hostalers que van alimentar els bombers durant els incendis de Lleó: «Ho hem sabut mentre anàvem a donar menjar a les vaques»
«Vam fer més de mil entrepans durant els focs», explica la Núria
Roberto Bécares
Durant els incendis que van assolar la localitat de Villablino, que van deixar dues persones mortes i milers d’hectàrees cremades, el Manuel i la Núria, del burger Los Molinos, es van bolcar amb els bombers que lluitaven contra les flames. «Vam fer més de mil entrepans», recorda la Núria, exultant després de saber que tenen dos dècims de la Grossa (800.000 euros bruts).
«Estem molt feliços. El meu fill em va trucar per preguntar-me si portava el número de l’associació de l’Alzheimer mentre anàvem a donar menjar a les vaques. Tenim dos dècims», explica per telèfon.
Segons detalla, la Grossa —del qual s’han venut 50 sèries en aquest petit poble de Lleó— portarà molta alegria a una localitat que «s’està morint a poc a poc».
«Els incendis van afectar molt tota aquesta zona, un lloc on, a més, ja no hi ha feina», precisa la Núria, que afegeix que destinarà part dels diners a pagar els estudis universitaris dels seus dos fills.
