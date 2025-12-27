On no et pots comprar un pis a Catalunya si t'ha tocat la Grossa
La Grossa del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal agracia als guanyadors amb 400.000 euros per dècim. Tot i que aquesta quantitat suposa un pessic important per a alguns afortunats, els números perden magnitud una vegada declarat el premi: 328.000 euros és el que queda una vegada Hisenda s'ha adjudicat la part corresponent als impostos que s'apliquen sobre aquest benefici.
Tot i això, aquestes sis xifres són més que suficient per plantejar-se la compra d'un pis. Aquesta inversió té importància en el context actual, amb l'accés a l'habitatge com una de les preocupacions principals per als espanyols, especialment entre la població de grans ciutats com Barcelona, on el preu de l'immoble s'ha disparat els últims anys. Però, realment surten els números? Donen 328.000 euros per comprar-se un pis? La veritat és que no sempre, amb factors com les dimensions de la propietat en venda i la seva ubicació, les quals configuren el preu final a pagar.
Segons un informe sobre l'evolució del preu de l'habitatge, publicat pel portal immobiliari en línia Idealista, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya el novembre del 2025 era de 2.249 euros, un 10,7% més que el mateix període de l'any anterior. La xifra permetria adquirir immobles de fins a 145 m² si li destinéssim íntegrament el primer premi de la Loteria de Nadal. Així i tot, com cal esperar, això no és possible a moltes poblacions de la mateixa regió.
Ni amb la Grossa de la Loteria de Nadal...
Els elevats preus de les localitats que encapçalen aquest rànquing no permetrien ni tan sols aconseguir la propietat d'un immoble de 80 m². A dalt de tot de la taula hi ha Baqueira, amb 7.485 euros/m²: un pis d'aquestes dimensions en aquesta localitat costaria un total de 598.800 euros, una xifra molt per sobre del premi atorgat per Loteries i Apostes de l'Estat.
Tampoc Cadaqués (6.840 euros/m²), Barcelona (5.089 euros/m²), Sitges (4.964 euros/m²), Sant Cugat del Vallès (4.750 euros/m²), Sant Just Desvern (4.289 euros/m²) i Castelldefels (4.243 euros/m²) són poblacions que permetin inversió només a partir de la Grossa.
On no seria possible comprar un pis de 80 m2 amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Si el preu d'un immoble fos equivalent al premi de la Grossa neta, de 328.000 euros, el preu límit del metre quadrat seria de 4.100 euros/m². Les poblacions següents són les que superen aquest màxim:
- Baqueira: 598.800 euros (7.485 euros/m²)
- Cadaqués: 547.200 euros (6.840 euros/m²)
- Barcelona: 407.120 euros (5.089 euros/m²)
- Sitges: 397.120 euros (4.964 euros/m²)
- Sant Cugat del Vallès: 380.000 euros (4.750 euros/m²)
- Sant Just Desvern: 343.120 euros (4.289 euros/m²)
- Castelldefels: 339.440 euros (4.243 euros/m²)
Més expectatives, menys opcions
A mesura que augmenten les dimensions de l'immoble, el rang d'opcions es redueix considerablement. Només cal pujar a 90 m², el límit dels quals es reduiria a 3644,44 euros/m² si volem adquirir-lo només amb la Grossa, per afegir a la llista set localitats més. Primer, les botiges de Sitges (4.090 euros/m²), on un pis d'aquestes característiques costaria 368.100 euros. També Begur (4.000 euros/m²) se suma a la llista, ja que el preu escalaria a 360.000 euros. Tot seguit, a Esplugues de Llobregat (3.989 euros/m²) un immoble de 90 m² costaria 359.010 euros. Després, a Vilassar de Mar (3.921 euros/m²) el cost arribaria als 352.890 euros. A Castell-Platja d'Aro (3.868 euros/m²) el preu pujaria a 348.120 euros, mentre que al Port de la Selva (3.835 euros/m²) se situaria en 345.150 euros. Finalment, Viella (3.750 euros/m²) tancaria aquesta llista, amb un cost total de 337.500 euros.
On no seria possible comprar un pis de 90 m² amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Per a un pis de 90 m² (límit de 3644,44 euros/m²), se sumarien a la llista prohibitiva les següents localitats:
- Les Botigues de Sitges: 368.100 euros (4.090 euros/m²)
- Begur: 360.000 euros (4.000 euros/m²)
- Esplugues de Llobregat: 359.010 euros (3.989 euros/m²)
- Vilassar de Mar: 352.890 euros (3.921 euros/m²)
- Castell-Platja d'Aro: 348.120 euros (3.868 euros/m²)
- El Port de la Selva: 345.150 euros (3.835 euros/m²)
- Vielha: 337.500 euros (3.750 euros/m²)
Al cas d'assolir el centenar de metres quadrats com a requisit per a aquesta compra immobiliària, sis localitats més en quedarien excloses. Seguint Vielha, un pis de 100 m² al Masnou (3.381 euros/m²) costaria 338.100 euros. Una xifra molt propera als 334.900 o 334.100 euros corresponents a Empuriabrava (3.349 euros/m²) i Sant Vicenç de Montalt (3.341 euros/m²), respectivament. També a Gavà (3.325 euros/m²) el cost seria de 332.500 euros, mentre que a l'Escala (3.294 euros/m²) pujaria a 329.400 euros. Per acabar, a Sant Joan Despí (3.492 euros/m²), el cost d'una propietat d'aquestes dimensions pujaria a 349.200 euros.
On no seria possible comprar un pis de 100 m² amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Per a un pis de 100 m² (límit de 3.280 euros/m²), se sumarien a la llista les següents localitats:
- Sant Joan Despí: 349.200 euros (3.492 euros/m²)
- El Masnou: 338.100 euros (3.381 euros/m²)
- Empuriabrava: 334.900 euros (3.349 euros/m²)
- Sant Vicenç de Montalt: 334.100 euros (3.341 euros/m²)
- Gavà: 332.500 euros (3.325 euros/m²)
- L'Escala: 329.400 euros (3.294 euros/m²)
Els més barats, un tir segur
A l'extrem contrari de la taula trobem els municipis amb els preus més assequibles. Els vuit últims són, a més, els únics que no arriben al miler d'euros per metre quadrat. Es tracta d'Ulldecona, Artesa de Segre, Mora d'Ebre, Tremp, l'Aldea, Campclar, Torrelles de Foix i Manlleu, amb 500, 558, 747, 833, 858, 963, 965 i 968 euros/m².
Tant en un com en l'altre, així com a Sallent (1.003 euros/m²), Tortosa (1.004 euros/m²), Mollerussa (1.012 euros/m²), Amposta (1.045 euros/m²), Pont de Vilomara i Rocafort (1.057 euros/m²), la Torre Margarida de Montbui (1.084 euros/m²) són alternatives als preus prohibitius de l'àrea metropolitana de Barcelona.
