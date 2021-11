Quan falten set setmanes perquè se celebri el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, els dècims comencen a esgotar-se i cada cop és més difícil trobar en els punts de venda aquell número que es desitja. Si ets dels qui ho deixa tot sempre per als últims dies o dels que vol estalviar-se les interminables cues, la compra ‘online’ és una opció. T’expliquem què has de tenir en compte en la compra de la Loteria de Nadal per internet:

Per reservar el teu dècim de manera segura ‘online’, t’has d’assegurar que la pàgina sigui oficial i segura. Una de les maneres de comprovar-ho és assegurar-te que l'adreça comença per https. Per comprovar-ho has d'assegurar-te que el navegador que estàs utilitzant mostri un cadenat al costat de l’URL de la web. A més, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre ha de corroborar la validesa de la teva compra ‘online’. Si ho has fet de la manera correcta, rebràs un correu de confirmació que et servirà com a comprovant.

Mitjans de pagament

Un altre aspecte que reforça la credibilitat d’una web és que la pàgina contingui el número de contacte, la seva identificació fiscal i la seva adreça. Les diferents maneres per fer el pagament (VISA, MasterCard, PayPal, etc.) també són bones referències de la fiabilitat d’un portal d’internet.

A la pàgina oficial de Loteries i Apostes de l’Estat podràs jugar a la Loteria de Nadal ‘online’. La pàgina també té un cercador que localitza el punt o punts de venda del bitllet. El següent pas és trucar per telèfon a l’administració per esbrinar si el bitllet de la Loteria de Nadal està disponible. El més probable és que et sol·licitin el pagament previ a través de transferència bancària si vols que t’enviïn el dècim a domicili.

Després del sorteig, per saber si t’ha tocat la Loteria de Nadal pots utilitzar el comprovador de premis de Regió7. El dia 22 de desembre segueix el Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal en aquesta pàgina i esbrina amb quina quantitat han sigut premiats els teus dècims o participacions.