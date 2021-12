De supersticions, manies i premonicions no en falten mai a l’hora de comprar loteria, especialment de Nadal, i cada any hi ha alguns números o terminacions més buscades que altres. A l’hora de comprar un dècim per al Sorteig del Gordo és habitual decantar-se per aquells que contenen una terminació preferida o simplement una data relacionada amb alguna celebració.

Enguany, entre els números més sol·licitats a les administracions consultades de la Catalunya Central (i que la majoria no tenen) hi ha el 19921, que és la data en què va entrar en erupció el volcà de la Palma. Així mateix, la gran nevada que va portar la borrasca Filomena el passat 8 de gener ha passat a ser un dels números més sol·licitats de cara al Sorteig Extraordinari, el 80121. Aquests dos números, que representen les catàstrofes naturals més conegudes d'enguany, ja s'han esgotat a gairebé tots els establiments. També és habitual que s’esgotin els números íntegres pels quals aposten les administracions, com el 3607 de Solsona, o el 08180 de Moià (que és el codi postal del municipi). Entre les terminacions, triomfa el 21 (coincidint amb l’any), i com sempre, el 13 i el 69, tot i que també hi ha una tendència a tot l'Estat a comprar números que acabin en 5 i 7. Recordem que el 5 és la xifra que més vegades ha sortit guanyadora en el sorteig anual. En general, els que acaben en nombres imparells tenen sempre més acollida i generen més vendes que els que acaben en nombre parell. Els dècims acabats en 15, 22 o 33 solen ser molt buscats, al contrari del que succeeix amb els dècims que acaben en 0 i 8, que amb prou feines captiven el comprador. Aquest any, però la gent està apostant pel 0 per la seva relació amb un dels titulars esportius que més ha marcat la temporada. La marxa de Leo Messi del Barça i la seva entrada al París Saint-Germain ha motivat la gent a comprar el dècim 00030, el número que l'astre argentí ara llueix al dorsal del seu nou equip. Barcelona també té els seus números favorits Els barcelonins també tenen tendència a buscar números específics per a aquest sorteig, normalment relacionats amb algun esdeveniment que ha tingut lloc en el darrer any. Aquests són els números més buscats aquest any pels habitants de la capital catalana: 28121: Coincideix amb la data de l’arrencada de la campanya electoral de les eleccions a Catalunya.

14221: És la data de celebració de les eleccions catalanes.

12721: Data en la qual el Govern de la Generalitat va decidir tancar a mitjanit bars, restaurants i serveis a domicili a causa de l’augment progressiu de casos de covid.

24921: Festivitat de la Mercè. Aquest any, la Loteria de Nadal repartirà prop de 2.500 milions d’euros en premis. En total s’atorgaran premis a més de 26 milions de dècims.