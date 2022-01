Després de la Loteria de Nadal, el sorteig de la Loteria del Nen suposa un nou retrobament amb la sort principalment per als que no han sigut agraciats amb cap pessic al sorteig del passat 25 de desembre ni a La Grossa de Cap d'Any.

El sorteig extraordinari dels Reis 2022 tindrà lloc el dijous 6 de gener a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid. A diferència del sorteig tradicional de Nadal, el del Nen recorre al sistema de bombos múltiples per extreure els diferents premis.

L’emissió de bitllets per a aquest sorteig extraordinari de la Loteria Nacional és de 50 sèries de 100.000 dècims cada una al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l’emissió ascendeix a 1.000 milions d’euros, dels quals el 70% (700 milions) es destina a premis.

Premis de la Loteria del Nen

El primer premi del Sorteig del Nen 2021 és de dos milions per sèrie (200.000 euros per dècim); el segon, de 750.000 euros per sèrie (75.000 per dècim), i el tercer, de 250.000 per sèrie (25.000 per dècim).

També hi ha milers de premis més per aproximacions als premis més grans i per terminacions de 4, 3 i 2 xifres, a més de tres reintegraments.

Fins quan es pot comprar un dècim de la loteria del Nen 2021

Segons informa la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), l’últim dia per comprar un dècim de la Loteria del Nen és el mateix dia 6 de gener a les 10 hores. És a dir, fins a dues hores abans del sorteig es podrà visitar una administració i adquirir els números amb què es desitja participar. Ara bé, la recomanació és no esperar fins a l’últim moment perquè molts punts de venda oficials poden decidir no obrir aquell dia al tractar-se d’un dia festiu. Per evitar topar amb l’administració tancada convé trucar abans per assegurar-se que l’establiment estarà obert aquell dia.