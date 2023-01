Encara que no és tan multitudinària ni genera tanta expectació com la de Nadal, més d'un s'emportarà una alegria extra el matí de Reis gràcies a la loteria del Nen. Perquè, precisament, se celebra el mateix 6 de gener. Com encara queda temps per comprar un (o més d'un) dècim del sorteig, sempre està bé tenir present quines han estat les terminacions més afortunades al llarg de la història.

Des que es va celebrar el primer sorteig del Nen el 1908, el primer premi ha acabat en 20 en sis ocasions. Va passar amb el 05320 (any 1922), 35920 (any 1936), 35520 (any 1954), 37220 (any 1986), 10320 (any 2002) i 28920 (any 2009). I, per consegüent, és fàcil arribar a la conclusió que el 0 és la terminació estrella del sorteig. Ha sortit premiada fins a vint vegades. Després del 0, els següents números més afortunats són el 7 i el 9. Entre els dos han aconseguit la terminació guanyadora del primer premi fins a 13 ocasions. En el costat oposat, estan les terminacions 3 i 8, amb cinc i sis grans premis respectivament. En termes generals, el sorteig del Nen és més de terminacions acabades en números parells: el primer premi ha acabat en 0, 2, 4, 6 i 8 54 vegades. En imparell, 50. En el costat contrari, hi ha diverses combinacions a les quals la sort els és esquiva. El primer premi de la loteria del Nen mai ha acabat en 02, 05, 09, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 37, 40, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 73, 81, 83, 91, 92, 95, 96 ni 98.