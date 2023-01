Els grans premis del Sorteig Extaordinari del Nen 2023 han passat de llarg de la Catalunya Central. Ni el primer, ni el segon - que ha estat molt repartit arreu de l'Estat- ni el tercer premi han deixat un pèssic de sort a les comarques de l'àmbit del Regió7.

En el darrer sorteig del Nen, el del 2021, la 'Grossa' dels Reis va repartir més de mig milió a Sallent, on dos establiments del poble van vendre per terminal butlletes premiades. Enguany, el número agraciat amb el primer premi ha estat el 89.603, dotat amb 2.000.000 euros per sèrie, i ha caigut íntegrament a l'Escala (Girona).

A banda, Catalunya ha esgarrapat part del segon premi, que ha caigut molt repartit a tot l'Estat. En aquest cas la sèrie és de 750.000 euros i 75.000 euros per dècim. El número agraciat ha estat el 72289, que ha caigut a nou localitats catalanes. En el cas de Barcelona quatre punts de venda diferents han repartit el número –l'administració de loteries 124 i 164, als carrers Girona i Mare de Déu del Port, respectivament; i dos estancs, un al carrer Llull i l'altre a la Gran Via de les Corts Catalanes-.

A més, s'ha venut butlletes a l'administració de loteries número 22 de l'Hospitalet de Llobregat, a la número 11 de Cornellà de Llobregat i a una llibreria de Sant Andreu de la Barca situada al mercat municipal. El número agraciat també ha caigut a un estanc de Reus, un quiosc d'Horta de Sant Joan, un bar de Bellvei i un establiment de l'Hospitalet de l'Infant. També a Alcarràs s'ha venut el número premiat, concretament a l'administració de loteries 1 de la localitat.

En canvi el tercer premi, el 18918, no ha venut cap número a Catalunya, i ha caigut a les províncies de Sevilla, València i Lugo.

Els números premiats: Primer premi: 89603

Segon premi: 72289

Tercer premi: 18918

2 extraccions de 4 xifres: 8173 -6338

14 extraccions de 3 xifres: 527-457-538-300-550-726-760-278-231-387-266-224-888-928

527-457-538-300-550-726-760-278-231-387-266-224-888-928 5 extraccions de 2 xifres: 24 -41-11-18-29

24 -41-11-18-29 Reintegraments: 9 i 4



També s'han sortejat premis menors de 200 a 12.000 euros per reintegraments i aproximacions. Comprova si el teu dècim ha estat premiat en aquest enllaç.

Catalunya es gasta gairebé 90 milions d'euros en la rifa

Segons dades de Loteries i Apostes de l'Estat aquest any s'ha facturat 793.250.360 euros, un 6,89% més que l'any passat, i es calcula que de mitjana cada ciutadà s'ha gastat 16,74 euros en la rifa.

Per al sorteig d'enguany els catalans s'han gastat 89,92 milions d'euros, que representa un increment del 4,15% respecte a l'any passat. Això suposa una despesa mitjana per habitant d'11,58 euros, per sota de la mitjana espanyola. Concretament, a la demarcació de Barcelona s'han gastat 64,27 milions d'euros (un 2,65% més que el 2022); a Lleida, 9,3 MEUR (un 10,09% més); a Tarragona, 8,39 MEUR (un 4,19% més); i a Girona, 7,96 MEUR (un 10,17% més). La despesa mitjana per habitant ha estat d'11,25 euros a Barcelona, 21,15 a Lleida, 10,20 a Tarragona i 10,12 a Girona.

A Catalunya s'havia consignat un total de 476.862 bitllets valorats en 95,3 milions d'euros, uns 12,28 euros per habitant de mitjana, mentre que la mitjana estatal és de 16,71 euros per persona. Lleida, com sol ser habitual per l'administració de La Bruixa d'Or de Sort, és la demarcació amb més bitllets consignats per habitant, amb gairebé 22 euros. Barcelona en tenia 12, i Girona i Tarragona al voltant de 10 euros per habitant.

La comunitat autònoma que més ha gastat en loteria ha estat Andalusia, amb 113,94 milions d'euros –un 5,64% més que l'any passat-, mentre que la que ha tingut una despesa mitjana per habitant més elevada ha estat Astúries, amb 27,38 euros per habitant gastats.