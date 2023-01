El tradicional sorteig del Nen d'aquest divendres repartirà 700 milions d'euros en premis. La rifa ha començat a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat, pel sistema de bombos múltiples.

Els números premiats:

Primer premi: 89603

89603 Segon premi: 72289

72289 Tercer premi: 18918

18918 2 extraccions de 4 xifres: 8173 -6338

8173 -6338 14 extraccions de 3 xifres: 527-457-538-300-550-726-760-278-231-387-266-224-888-928

527-457-538-300-550-726-760-278-231-387-266-224-888-928 5 extraccions de 2 xifres: 24 -41-11-18-29

24 -41-11-18-29 Reintegraments: 9 i 4

S'han emès números per valor de 1.000 milions d'euros. En total s'han emès 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros cada bitllet i 20 euros cada dècim. El primer premi és de 2 milions d'euros per sèrie i 200.000 euros per dècim. El segon premi és de 750.000 euros per sèrie i 75.000 euros per dècim, i el tercer premi són 250.000 euros per sèrie i 25.000 euros per dècim. També hi haurà premis menors de 200 a 12.000 euros per reintegraments i aproximacions.

A Catalunya s'han consignat un total de 476.862 bitllets valorats en 95,3 milions d'euros, uns 12,28 euros per habitant de mitjana, mentre que la mitjana estatal és de 16,71 euros per persona. Lleida, com sol ser habitual per l'administració de La Bruixa d'Or de Sort és la demarcació que té més bitllets consignats per habitant, amb gairebé 22 euros. Barcelona en té 12, i Girona i Tarragona al voltant de 10 euros per habitant. L'any passat la despesa per habitant va ser d'11,12 euros de mitjana, amb 86,3 milions d'euros venuts i 431.656 bitllets.

L'últim any que va tocar el primer premi a Catalunya va ser el 2021, amb dècims que es van vendre a Sallent, així com a Badalona, Lloret de Mar i Girona.