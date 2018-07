Aleida Guevara, filla del Che, oferirà una conferència a Manresa el 20 de juliol

El proper dia 20 de juliol, l'Espai Roig, al carrer de la Mel número 8 de Manresa, tindrà una convidada molt especial. Coincidint amb el cinquè aniversari del local, els seus responsables hi han convidat la filla d'Ernesto Guevara, el Che. Aleida Guevara, que és metgessa, parlarà de la vigència del pensament polític del seu pare en una conferència que començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Seguidament, a les 9 del vespre, es farà un sopar per celebrar el cinquè aniversari.

Conegut com a Che Guevara o com a el Che, Ernesto Guevara (Rosario, Argentina, 14 de juny del 1928 - La Higuera, Bolívia, 9 d'octubre del 1967) va ser un polític, guerriller, escriptor i metge argentino-cubà. Va ser un dels líders de la Revolució Cubana. La dècada dels anys seixanta es va establir amb un petit grup de guerrillers a Bolívia on va ser capturat i assassinat de manera clandestina per l'exèrcit bolivià amb la col·laboració de la CIA. Pòstumament, es va convertir en un símbol d'abast mundial. Per als seus partidaris simbolitza la lluita contra les injustícies socials, la rebel·lió i l'esperit incorruptible, mentre que els seus detractors el veuen com un assassí en massa i un criminal, acusant-lo, a més a més, d'una nefasta gestió com a Ministre d'Indústria del govern cubà.

El contorn del seu rostre, obtingut a partir d'una foto d'Alberto Korda, ha estat denominada com "la fotografia i la icona gràfica més famosa del segle XX", segons l'Institut d'Art de Maryland.