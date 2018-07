Quim Torra nomena el manresà Alexis Serra Coordinador per a l'Impuls de la Reforma Horària

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica el nomenament del manresà Alexis Serra Rovira com a Personal eventual del Departament de la Presidència. Serra s'incorpora com a Coordinador per a l'Impuls de la Reforma Horària.

Alexis Serra va ser cap de gabinet del conseller de la Presidència Jordi Turull fins que l'entrada en vigor de l'article 155 va suposar el seu cessament i la seva sortida d'escena. Precisament el primer acte al Palau de la Generalitat com a conseller de Turull va ser la signatura del Pacte per a la Reforma Horària.

Alexis Serra (Manresa, 1975) va continuar amb Turull com a cap de gabinet de la conselleria de Presidència quan va rellevar Neus Munté, amb qui havia treballat com a cap de gabinet des que va fer-se càrrec de la cartera de Benestar i Família.

Neus Munté va abandonar el govern en la recta final de la preparació de l'1-0 amb Jordi Jané i Meritxell Ruiz en la remodelació realitzada pel President Carles Puigdemont.

Alexis Serra Rovira és diplomat en Ciències Empresarials per la FUB i Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicació per la UOC. Va ser gerent de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), vinculada a la UGT, i coordinador a les Illes Canàries de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA).

Fins que el gener del 2013 va rebre la trucada de Neus Munté per ser el seu cap de gabinet. Amb la consellera va coincidir a la UGT i a la JNC, on va entrar el 1994 i va desenvolupar diverses responsabilitats.

A l´Ajuntament de Manresa hi va entrar en l´etapa de Josep Vives. Va ser president del grup municipal de CiU i del grup local de CDC i es va perfilar com a alcaldable.

Cessament pel 155

Després del seu cessament, Serra ha treballat a Madrid com a director financer de la matriu estatal de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms.

Serra ha explicat a Regió7 que la seva nova responsabilitat suposa, a la pràctica, tornar al mateix departament d'on va sortir per l'aplicació del 155.

Sobre la reforma horària, els treballs van començar el 2014 quan un grup d'experts va instar el Govern i el Parlament de Catalunya a que impulsés la millora dels hàbits i dels horaris dels ciutadans. El Govern va entomar la proposta, però és ara quan està bastint l'estructura per implementar-la.

Com a cap de gabinet de Presidència, Serra portava part de la negociació per a la concreció del pacte per a la reforma horària. "Vinc amb coneixement de causa", explica, i afegeix que treballarà per a la creació de l'Oficina per a la Reforma Horària i per impulsar les mesures que s'aconsegueixin consensuar. "S'ha de crear l'instrument polític", explica Serra, que assegura que es tracta d'una "aposta estratègica del Govern de la Generalitat que té com a fita l'any 2025, així que hi ha molta feina per fer".

Serra espera que sigui possible instal·lar el debat sobre la reforma horària "en el dia a dia" i reconeix que "canviar els hàbits no és fàcil, però cal fer política per millorar-los i per aconseguir canvis en els sector productius com fan practicament tots els països del nostre entorn".