Oriol Amat retira la seva candidatura a rector de la UVic-UCC per motius familiars

El candidat a rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Oriol Amat, ha renunciat al càrrec per motius familiars personals sobrevinguts.

El mateix Amat ho ha explicat, aquesta tarda, durant la reunió del Patronat que l'havia de nomenar per substituir Jordi Montaña que aquest mes de juliol culmina els seus vuit anys com a rector. El Patronat ha agraït la predisposició d'Amat i, d'acord amb el que marquen les Normes d'Organització i Funcionament, la presidenta ha optat per nomenar el vicerector amb més antiguitat, el de Relacions Internacionals i Formació Continua, Joan Masnou, com a rector en funcions fins que el novembre es nomeni el rector de la UVic-UCC.

En una roda de premsa que s'ha convocat després del Patronat, Amat ha explicat que "motius estrictament familiars personals sobrevinguts amb posterioritat a la presentació de la meva candidatura i posteriors també a la meva intervenció al Claustre" l'han portat a prendre aquesta decisió que ha definit com a "dolorosa, ja que en les darreres setmanes m'he debatut entre la família i un projecte engrescador". Malgrat tot, Amat ha anunciat que continuarà col·laborant "amb tot el que la Universitat decideixi". La presidenta del Patronat de la FUB i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha agraït aquesta predisposició d'Amat i ha mostrat la comprensió de la institució per la situació personal que viu el fins avui candidat a rector.

Erra ha explicat que el Patronat obrirà una nova convocatòria que anirà de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre i que comptarà amb la mateixa comissió de selecció a la qual s'incorporarà Amat. El president de la comissió de selecció del rector o rectora, Josep Arimany, ha explicat que el Patronat se "sent afectat per la situació d'Amat" i ha demanat de tirar endavant seleccionant un altre candidat "que arribi al nivell d'Amat i que tingui la mateixa il·lusió".

El rector Jordi Montaña ha explicat que el traspàs amb Amat estava sent "modèlic i era una gran manera d'acabar el meu mandat" i en aquest sentit, s'ha posat a disposició de la institució per quan calgui fer algun altre traspàs. La regidora de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, ha assegurat que Manresa estava "molt il·lusionada amb la figura d'Amat i el seu interès pel territori" i ha demanat poder fer una nova tria "tant vàlida com ho ha estat aquesta".



Un pressupost amb algunes incògnites



En aquesta mateixa sessió s'ha aprovat el projecte de pressupost per al curs vinent que conté algunes incògnites, com ara el nou conveni programa amb la Generalitat que ha finalitzat aquest curs i encara no s'ha pogut començar a negociar pel context polític dels darrers mesos. És per això, que el Patronat ha aprovat un document que no compta amb una partida definitiva provinent de la Generalitat, sinó que es tracta d'una aproximació que permet situar els ingressos i les despeses en els 41 milions d'euros. Tot i aquesta indefinició, els comptes per al curs vinent preveuen uns ingressos per formació de 27,3 milions d'euros i 2,4 milions d'euros en convocatòries competitives de recerca i transferència de coneixement.

Pel que fa a la partida d'ingressos, el Patronat ha aprovat actualitzar el preu del crèdit en els graus i els màsters universitaris per tal respondre a l'increment de despesa de la UVic-UCC que la direcció de la Universitat vol compensar a través d'un millor finançament autonòmic que enguany només ha cobert el 18% de les despeses de la Universitat. La Universitat ha creat també un sistema de descomptes d'un 5% del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la mateixa unitat familiar que cursi estudis en algun dels campus de la UVic-UCC. A més, també s'ha establert un 10% de descompte per aquells alumnes de Formació Continua que provinguin del campus Manresa. A més, es millorarà el fons de beques amb una major dotació progressiva basant-se en el format de les beques del talent (educatiu, acadèmic, de recerca i esportiu) i l'entrada en funcionament del fons Modolell-Calderó.

La partida d'inversions és de 1,2 milions d'euros i contempla millores de les instal·lacions i espais docents per import de 500.000 euros, i d'infraestructura tecnològica per import de 299.386 euros, així com dels espais d'UGranollers destinats a la impartició del Grau d'Enginyeria en Automoció. La Universitat aposta pel model d'utilitzar els espais comuns per crear zones de co-working que faciliten a l'estudiant espais d'estudi i de treball en equip.

En aquesta sessió d'avui del Patronat també s'ha aprovat una primera estimació de la liquidació dels comptes d'aquest curs en equilibri.



Sergi Grau, degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia



En la mateixa sessió també s'ha nomenat Sergi Grau, degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia que des del mes de setembre ocupava la plaça de forma provisional. La Universitat va convocar, el mes passat, la plaça seguint els criteris de selecció de degans i la comissió de selecció ha escollit al mateix Grau per continuar liderant la Facultat de Ciències i Tecnologia.



Tres noves càtedres de la UVic-UCC



El Patronat també ha ratificat els acords presos durant el Consell de govern. Els més destacats són l'aprovació de tres càtedres noves vinculades al Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS). La Càtedra de Salut Mental és la primera d'aquest àmbit a Catalunya i pretén aportar coneixement, basat en l'evidència científica, per promocionar, prevenir i assistir la salut mental. Aquesta Càtedra té dependència jeràrquica de la Fundació Althaia i està dirigida pel doctor Pere Bonet.

La Càtedra de Salut i Població, dirigida pel doctor Roberto Elosua, vol contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població a partir del coneixement de les malalties cròniques i prevalents, com poden ser el càncer o els problemes cardiovasculars. Realitzarà una recerca interdisciplinària i oberta als professionals del territori a través de les activitats científiques, formatives, estratègiques i socials.

Finalment, també s'ha aprovat la creació de la Càtedra de Simulació i Seguretat dels Pacients, ubicada al campus Manresa i coordinada provisionalment per la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la UVic-UCC, Carlota Riera. Aquesta càtedra se centrarà en la recerca i la transferència de coneixement vinculada a la seguretat del pacient per assolir una reducció i prevenció dels riscos associats a l'atenció sanitària. I és que el 6,7% de la despesa sanitària es destina a solucionar esdeveniments adversos, això equival a més de 1.000 milions d'euros que es podrien destinar a millorar la qualitat de l'atenció.



La UVic-UCC tindrà la seva primera spin-off



El Patronat també ha aprovat participar amb un 5% en la primera spin-off de la UVic-UCC. Es tracta del projecte Neurekalab que pretén desenvolupar i comercialitzar eines digitals per millorar l'aprenentatge i evitar el fracàs escolar. Els administradors del projecte seran el degà de la FCT, Sergi Grau i el professor titular de la UB, Josep Maria Serra-Grabulosa que, amb un 45% de les accions cada un, creen una plataforma per millorar el rendiment d'aquell 15 o 20% d'alumnes que mostren dificultats d'aprenentatge. Segons els fundadors, l'atenció, la lectoescriptura, la memòria de treball, el processament numèric i el càlcul "són processos cognitius clau en els aprenentatges i el baix rendiment en aquests processos es relaciona amb el fracàs escolar".

Actualment el projecte consisteix en dos productes accessibles a través d'una mateixa plataforma web. El primer és Di-test que permet avaluar les funcions cognitives bàsiques per l'aprenentatge com és la lectura, el processament numèric o l'atenció sostinguda. El segon és Mètode Nummerus que automatitza el processament numèric, plantejant reptes creixents en dificultat que poden ser afrontats per qualsevol nen o nena sigui quin sigui el seu nivell. La proposta de negoci permet crear sistemes amb validació científica que integrin una reeducació intensiva tant a l'aula com a casa per tractar les dificultats d'aprenentatge, una opció que actualment no existeix.