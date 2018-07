La Generalitat ara afirma que el Bus Exprés no serà al juny sinó al 9 de juliol

El nou servei de Bus Exprés entre Manresa i Barcelona no entrarà en vigor aquest mes de juny, tal com havia anunciat inicialment la Generalitat (vegeu Regió7 de l'1 de desembre del 2017) i la nova data fixada és el 9 de juliol. Requerit per aquest diari, el departament de Territori ha explicat que a hores d'ara encara s'estan tancant «alguns serrells amb els horaris, però treballem amb la idea que entri en servei el 9 de juliol».

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va anunciar que Manresa disposaria del servei Bus Exprés a la primavera, el que donaria més freqüències i trajectes directes a Barcelona.

D'aquesta manera, la capital del Bages entrarà dins la xarxa de Bus Exprés, que a hores d'ara ja té més d'una quarantena de línies. Les xarxes d'altes prestacions són serveis d'autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència; l'ús de vehicles moderns i accessibles; velocitat comercial alta; informació en temps real, circulació per carrils segregats i una gran demanda.

Per donar resposta al gran increment de la demanda de serveis de transport interurbà amb autobús, la Generalitat desplega la implantació d'aquesta xarxa de vehicles d'altres prestacions, que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació, amb el nom d'Exprés.cat.

L'auditoria, també pendent

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va posar en marxa a final de l'any passat el mecanisme per encarregar una auditoria de la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona, que opera Monbus. Es va anunciar que quedaria enllestida a la primavera i són molts els usuaris que l'esperen.