Vols veure com està canviant l'antiga Fonda de Sant Antoni?

S'han omplert de runa més de 200 contenidors d'obra. És una bona dada per fer-se una idea de la neteja feta a la casa Fàbregas, a la plaça Major. Sense envans ni afegits, la coneguda com a Fonda de Sant Antoni cada vegada gua-nya més encant i personalitat.

L'arquitecte Pere Santamaria ha dirigit la primera fase d'obres a l'edifici de la plaça Major, que és el resultat de la suma de quatre cases diferents al llarg de la història (segles XVI al XVIII) i que és dels pocs que pot dir que té un carrer a l'interior, un pas medieval tipus el del Balç, que va quedar cobert quan es van ajuntar les cases entremig de les quals transcorria i que és més que probable que sortís a l'actual plaça Major.

Aquesta primera fase, que haurà durat un any i que s'acabarà d'aquí a un mes, ha dotat l'edifici del forat per posar-hi l'ascensor i d'una nova escala de servei adequada tant per si en un futur es dona a l'edifici un ús privat o bé públic. A més a més, i tant o més important, els operaris s'han dedicat a treure parets divisòries i elements sobreposats que tapaven els originals, com arcades i obertures. Exemples: s'ha recuperat l'entrada original; s'han eliminat els lavabos de la planta baixa de la fonda i, gràcies a això, han emergit una porta, una finestra i el paviment original.

Al costat de la fonda, on hi havia una carnisseria que també formava part de l'edifici, s'ha eliminat una paret que ha permès destapar unes pintures que datarien dels segles XVIII-XIX (segons experts de patrimoni de la Generalitat que les van inspeccionar). Es tracta de la decoració que hi havia al que seria un dels espais nobles de la casa; al mateix lloc, al soterrani, s'ha constatat que hi ha una tina. Al pati interior, s'ha eliminat la claraboia, de manera que ha gua-nyat llum i verticalitat, i a la galeria de la façana posterior, les parets divisòries, amb la qual cosa queda un espai diàfan i molt atractiu.

Una vegada acabada aquesta fase, que també ha suposat fer nous alguns sostres, la següent, explica Santamaria, s'hauria de centrar en la rehabilitació de la façana que dona al jardí posterior, que està molt degradada. «Tot el que és l'afegit del segle XVIII està molt pitjor que la resta». Una tercera fase passaria per reforçar els sostres. L'ideal seria que anessin seguides. A partir d'aquí, amb la feina completada pel que fa a estructura, caldria dotar l'edifici de contingut.

No serà fàcil, perquè representa una inversió molt important, però, veient com està quedant, no costa gens imaginar-s'hi un hotel amb habitacions i un bon restaurant, amb jardí inclòs al darrere, que, fent volar uns quants coloms, es podria ampliar amb el solar posterior de l'Ajuntament i que aviat tindrà unes vistes molt millors que les actuals perquè ha d'anar a terra la casa que ocupa el xamfrà de Na Bastardes amb la Baixada dels Jueus.

L'immoble és propietat d'Inversions Dupros SL, i les obres, sota la direcció tècnica de Pere Santamaria, van a càrrec d'Obres del Camp SL, amb un pressupost proper als 96.000 euros.