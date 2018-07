Més fotomultes i carril bus, apostes pendents del pla de mobilitat de Manresa

El pla de mobilitat de Manresa està caducat. Va ser aprovat definitivament el 21 de juny del 2012. La prescripció és que tots els municipis de més de 50.000 habitants –i que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers– tenen l'obligació de disposar d'un pla, que s'ha de revisar cada sis anys com a màxim, independentment de la seva durada. La previsió és que a l'inici del mandat 2019-2023 se'n redactarà un de nou.

Pel que fa al pla encara vigent, plantejava dues actuacions especialment agosarades que no han anat més enllà del paper. Una d'elles era ampliar l'illa de vianants a la major part del centre històric i desplegar el sistema de control d'accessos mitjançant fotomultes, que ara s'aplica als accessos dels carrers Sobrerroca, Alfons XII i plaça Gispert, «amb una solvència contrastada», segons afirma el pla de mobilitat.

El document estableix que la reconversió en illa de vianants de la major part del centre històric de la ciutat permetrà fer els desplaçaments a peu amb més seguretat. Per aquest motiu proposa traslladar els actuals controls d'accessos i instal·lar-ne a la resta d'accessos previstos a l'illa de vianants.

La zona que es mostra al plànol que il·lustra aquesta pàgina ha de quedar restringida al trànsit, excepte residents, taxis, serves públics, urgències i, en horari establert, la càr-rega i descàrrega



Moure la zona blava

Una altra gran aposta pendent del pla de mobilitat és la implantació del carril bus. El document estableix la necessitat de modificar la carretera de Vic –tram entre plaça Bonavista i Muralla del Carme– de forma que ambdues voreres s'ampliïn fins als 3,5 metres.

Actualment aquest tram de la carretera de Vic disposa de dos carrils de circulació i estacionament a ambdós cantons (zona blava), la modificació proposada comportaria l'eliminació de l'estacionament en tot aquest tram (i el trasllat de places de zona blava) per tal de disposar de dos carrils de circulació i un carril bus.

També taxis

Es proposa que pel carril bus de la ciutat es permeti la circulació de taxis i, en dies festius, també podria ser destinat a la circulació de bicicletes.

Atès que els carrers on es proposa el carril bus són vials d'activitat terciària, el pla de mobilitat considera que es podrà establir que, en un determinat horari, de baixa intensitat d'autobusos i de trànsit en general, es permetin les operacions de càrrega i descàrrega utilitzant el carril bus.

Bus-bici

En la implantació dels carrils bus a la ciutat, es proposa permetre la circulació de bicicletes per aquests carrils en dies festius. El fet de senyalitzar carrils bus-bici hauria de permetre ampliar la xarxa ciclista per les vies principals de la ciutat sense un cost elevat, en els dies de més utilització de la bicicleta.

Es proposa estudiar en una segona fase d'implantació la possibilitat que aquest carril bus-bici sigui utilitzat tots els dies de la setmana fent una anàlisi dels beneficis i riscos que pugui representar.

A la diagnosi, es descriu els vials per on circulen un nombre més gran d'expedicions al llarg del dia, entre busos urbans i interurbans, i on quedaria justificada la implantació d'un carril bus.