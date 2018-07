Competicions de skate com la de Manresa són els grans aparadors dels amants del patinet

Un total de 20 dels 30 skaters que van fer piruetes a la pista del Congost eren de fora del Bages. La majoria provenien de la zona metropolitana, però també n'hi havia d'altres països. «Dels que han vingut de Barcelona, també n'hi ha que són d'altres països i estan passant l'estiu aquí», explicava ahir un dels organitzadors de l'Stalow Fest, Ferran Soler. I és que actualment no existeix cap campionat nacional en què els experts del nostre país en aquesta modalitat d'esport urbà puguin participar. Per això les competicions locals, com la que va tenir lloc a Manresa, es converteixen en les gran cites per als amants del món skater.

«Hi havia una lliga catalana que va desaparèixer per falta de patrocinadors, i que havia contemplat la pista manresana del Congost com un dels indrets per desenvolupar-hi alguna de les proves. Però actualment no hi ha cap lliga nacional», afegia Soler. Considera que la professionalització de l'skate ajudaria a incrementar, encara més, els aficionats a aquest món. «Si hi ha més persones que practiquen skate, i s'hi aficionen, és perquè als Estats Units ja existeixen marques potents que han apostat per competicions potents i fer tours a diferents països. Això ha ajudat a professionalitzar-ho», assegurava.

Abans de la lliga americana, els skaters sobretot s'exhibien en vídeos i, també, als campionats que se celebraven en un àmbit més local. «Aquí no ha aconseguit arrelar una gran lliga per la falta de pressupost i pel fet que cap marca hi hagi volgut invertir per professionalitzar-ho. Als Estats Units construeixen els skateparks especialment per a cada ocasió i omplen pavellons sencers. És com un partit de bàsquet, on la gent hi va i paga una entrada cada vegada per veure-ho perquè són els autèntics professionals que coneixen a tot el món», explica. El responsable del festival opina que en un futur no gaire llunyà es podran veure competicions d'aquest nivell a casa nostra per l'afició creixent que hi ha en aquesta modalitat esportiva.

De fet, en els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020, la competició skater serà una nova modalitat esportiva, i hi ha molts aficionats que se n'han alegrat perquè donarà als amants d'aquest món més visibilitat. Però també hi ha detractors. «Hi ha qui opina que s'obre el camp a la comercialització de l'skate, i a la seva pràctica a canvi de diners», explica.

L'Stalow Fest d'aquest dissabte era una prova que aquest esport ja aglutina més d'una generació. Sobre la pista hi havia participants que tenien més de 30 anys i asseguraven que feia dues dècades que practicaven skate, fins a adolescents de 14 i 15 anys que duien el seu primer patinet.