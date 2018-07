Un incendi crema 150 metres quadrats de matolls a Manresa

Un incendi va cremar aquest diumenge a la tarda 150 metres quadrats de matolls en un solar en desús a la cantonada entre el carrer de Ramon Iglesias i el carrer de Ramon Saera de Manresa, davant de la FUB. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'uns veïns minuts abans de les set de la tarda i una dotació es va desplaçar fins al lloc dels fets.

El terreny està actualment en desús i està llogat amb opció de compra per la UManresa. Els Bombers, que hi van accedir després de trencar el candau que hi havia a la tanca metàl·lica, van treballar uns vint minuts per apagar les flames. Mentrestant, una dotació de la Policia Local de Manresa mantenia tallat el carrer de Ramon Iglesias des de l'inici, a tocar del carrer de la Concòrdia.

Malgrat que es desconeixen les causes del foc, uns veïns que passejaven per la zona van comentar a aquest diari que pocs minuts abans de les set de la tarda havien sentit soroll de petards prop del solar calcinat. Aquest fet podria estar relacionat amb l'eliminació d'Espanya del Mundial contra Rússia, que ha coincidit amb el llançament dels petards.