La sèrie d'estiu de Francesc Comas parlarà sobre edificis amb història

Aquest serà el tretzè any consecutiu que l'historiador manresà Francesc Comas, col·laborador habitual d'aquest diari, signa una sèrie d'articles històrics durant l'estiu a Regió7. En aquesta ocasió, els protagonistes seran edificis històrics de Manresa. En l'edició del 2008, Comas ja en va oferir una primera tongada.

La sèrie, que començarà diumenge vinent i inclourà una desena de capítols que sortiran publicats setmanalment –sempre que ho permeti l'actualitat– parlarà de ca la Buresa, el Casino, l'Escorxador, la Florinda, els Dipòsits Vells, el Conservatori, la ferreteria Armengou (a la carretera de Vic, on ara hi ha un Ametller), l'edifici de la Caixa de Pensions, Santa Clara i l'església de Sant Josep.

En cadascun hi haurà un text complementari relacionat amb aquell edifici. Per exemple, el de ca la Buresa tractarà els habitatges de la burgesia, i el del Conservatori, els teatres. També s'inclourà una fitxa amb les dades principals de l'edifici. L'arquitecte, l'estil, l'ús genèric, l'ús actual i les dates més significatives en la seva història.

La darrera va tractar les Bases

Anteriorment, l'historiador també ha tractat els barris de Manresa, la nomenclatura dels carrers, els manresans i manresanes il·lustres, la història d'alguns vials, les festes de la ciutat –que van protagonitzar la sèrie estiuenca durant tres estius consecutius–, els mercats i el comerç de la ciutat, deu moments bàsics de la història de la capital del Bages, les destruccions de Manresa i, l'any passat, la Manresa de les Bases de Manresa, coincidint amb els 125 anys de la seva proclamació a l'ajuntament.

Nascut a Manresa, Comas és llicenciat en Geografia i Història i ha treballat com a professor de primària i de secundària en escoles de la ciutat i de la comarca. Va formar part de l'equip docent de l'Escola de Mestres de Manresa (UAB) i dels cursos de reciclatge de català per a mestres. També ha exercit la docència a la FUB. És autor i coautor de llibres de text de primària, secundària i batxillerat, i de materials didàctics més específics. Ha escrit més d'una trentena de llibres sobre Manresa i la comarca, algun dels quals centrats en institucions i entitats. El llibre dels 40 anys del Bàsquet Manresa, el dels 700 anys del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, un de dedicat al pintor manresà Josep Vila Closes, el dels 200 anys del col·legi de procuradors de Manresa, la història del bàsquet a Sant Fruitós de Bages, o els 200 anys de l'edifici de l'actual residència Montblanc.

President del Centre d'Estudis del Bages, és un guia habitual de les visites històriques que s'organitzen a la capital de la comarca, i també és conferenciant de renom i membre de la Fundació Independència i Progrés. Al diari Regió7 signa a La Revista dels dissabtes la sèrie «Històries del Bages», que ja s'acosta al capítol 600. El darrer llibre que ha escrit acaba de sortir del forn. Porta per títol Passejades per Manresa (Zenobita Edicions, 2018), i l'ha signat juntament amb la seva filla, Anna Comas, que és historiadora de l'art i museògrafa, i el fotògraf Genís Sáez. Es tracta del primer llibre pensat per rastrejar la ciutat a través de cinc itineraris urbans (vegeu-ne més informació a l'edició del 27 de juny; secció de Cultures).