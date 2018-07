La visita medieval conjunta de Manresa i Cardona s'estrena sense cap participant

La visita conjunta per conèixer el patrimoni medieval de Manresa i Cardona que van anunciar els representants dels dos municipis aquesta setmana es va estrenar aquest dissabte sense cap participant. En concret, la visita Dissabtes medievals al Cor de Catalunya, que a partir d'ara es farà tots els dissabtes de l'any, uneix dues visites ja existents: Manresa, cor de Catalunya i el circuit pel castell de Cardona. Amb el nou paquet turístic, el visitant pot gaudir de les dues visites per un preu reduït de 10 euros, mentre que si les fa per separat el cost és de 14 euros.

Segons els promotors, l'objectiu d'aquesta aposta compartida és «crear marca». Addueixen la baixa assistència d'aquest cap de setmana –en el cas de Manresa– al fet que es tracta d'una iniciativa molt nova de la qual se n'ha fet escassa difusió, i confien captar més turisme potencial cap a la tardor. I és que ahir al matí, en la visita que es fa cada dissabte a Manresa, a través de la qual els assistents s'endinsen en espais emblemàtics de la ciutat com són la basílica de la Seu, el carrer del Balç o la zona modernista, només hi havia quatre visitants.

Cap d'ells, però, havia comprat l'entrada de 10 euros que li permetia visitar el castell de Cardona a la tarda. De fet, només un dels quatre havia pagat entrada: Clara Plaza, veïna de Soses (Segrià), que ha vingut a passar uns quants dies de «desconnexió» a la comarca i va seguir les recomanacions del càmping on s'està per apuntar-se a la visita.

Els altres tres assistents eren Francesc Trigell i Luz Merino, de Terrassa, que van guanyar un cap de setmana a Manresa a la Fira Modernista de Terrassa –el qual incloïa la visita a la capital del Bages, però no a Cardona– i Adelina Xandri, de Navàs i professora d'alemany, que es preparava per fer de guia a la ciutat per a grups de turistes alemanys.

Quant a Cardona, 24 persones van fer a la tarda la visita al castell. Àlex Tripiana, responsable de serveis educatius i continguts de la Fundació Cardona Històrica, assegura que aquest «és un dels caps de setmana més fluixos de l'any, juntament amb el de Sant Joan i els dos propers. La gent ara fa turisme d'estiu, i la nostra oferta va més enfocada al turisme cultural». Per a Tripiana, és massa d'hora per valorar la iniciativa –que es farà cada dissabte fins al 29 de desembre–, ja que les entrades es van posar a la venda tot just aquesta setmana.

Les entrades es poden comprar per Internet i a les oficines de turisme dels dos municipis.