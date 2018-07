La C-16 registra cues de 5 quilòmetres per dos accidents lleus en vint minuts

La C-16 ha estat, aquest diumenge a la tarda, una de les carreteres més conflictives en l'operació tornada de la jornada. En poc més de vint minuts van registrar-se dos accidents lleus. El primer, al punt quilomètric 101, al terme de Cercs, i un segon, al punt quilomètric 108, al municipi de la Nou de Berguedà, provocant cues de fins a 5 quilòmetres en sentit sud.

Segons el Servei Català de Trànsit, el primer accident , abans de 3/4 de 8, va ser una col·lisió amb un ferit menys greu que va ser traslladat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. En aquest cas es va donar pas alternatiu als vehicles.

El segon, registrat passades les 8 del vespre, va ser un xoc per encalç entre dos vehicles i no hi va haver cap ferit. En aquest cas, pràcticament no va afectar el trànsit tot i que també es va donar pas alternatiu. Els accidents, afegits a l'afluència de vehicles habitual un diumenge al vespre, van provocar més cues que d'altres caps de setmana.