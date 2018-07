Nou pas endavant per construir un oratori soterrat als jardins de la Cova

Nou pas per tal que la Companyia de Jesús pugui tirar endavant el projecte de fer un oratori soterrat als jardins de la seva casa a Manresa, que inclou el Centre Internacional d´Espiritualitat Ignasiana i el santuari de la Cova. En el darrer ple es va fer l´aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per materialitzar l´esmentat oratori.

Una vegada superada l´aprovació provisional, la definitiva ja dependrà de la Comissió Territorial d´Urbanisme de la Catalunya Central. El ple va acordar trametre-li la modificació del pla general aprovada provisionalment per tal que pugui procedir.

Regió7 va informar el 17 de març del projecte de la comunitat jesuïta per guanyar un nou espai amb la construcció d´un oratori soterrat als jardins de la Cova; un espai destinat a la meditació que estarà insonoritzat i orientat cap a la muntanya de Montserrat, i que forma part de les actuacions per adequar els espais del complex pensant en el 2022, en què es commemoraran els 500 anys de l´arribada de sant Ignasi a Manresa, on va residir onze mesos.

Per fer possible aquest projecte, però, calia modificar el POUM, de manera que els serveis tècnics de l´Ajuntament van elaborar un document de modificació puntual per poder canviar la catalogació urbanística de l´espai perquè, segons el document actual, només hi pot haver un jardí. L´aprovació inicial d´aquesta modificació es va fer al ple del març.

A partir d´aquí, l´expedient es va exposar al públic durant el termini d´un mes, en què no s´hi va presentar cap al·legació. Simultàniament, es van sol·licitar com a organismes afectats, per raó de les seves competències sectorials, informes religiosos i de patrimoni . El 7 de juny es va rebre resposta de la Direcció General d´Afers Religiosos, segons el qual no era procedent l´emissió de l´informe sol·licitat, tenint en compte que la modificació del POUM no afecta els usos religiosos. Quan es va celebrar el ple, dijous de la setmana passada, encara no s´havia rebut l´informe de Patrimoni.

Tenint en compte que és una zona d´expectativa arqueològica, i tal com estableix el catàleg de patrimoni, quan es faci l´oratori soterrat, que evocarà les condicions d´una balma emulant l´espai de pregària de sant Ignasi, caldrà fer-ne un seguiment arqueològic.

L´aprovació provisional de la modificació al ple va obtenir 21 vots a favor i tres en contra.