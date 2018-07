Veïns de la Gispert aproven la primera acció contundent de la Policia Local contra els aldarulls

Mossos i el SEM a la Gispert per uns altres aldarulls, dilluns passat aRXIU PARTICULAR

Tres patrulles de la Policia Local van arribar a la plaça Gispert alertades pels veïns i, en poca estona, van posar fi els aldarulls que hi provocava el grup que habitualment s'hi reuneix per beure alcohol. Un dels agents, segons relaten els veïns, amb cara de pocs amics, els va dir a crits amb contundència que marxessin immediatament de la plaça, i va requisar les ampolles de begudes alcohòliques que el grup havia deixat a terra. Els individus no s'hi van tornar a apropar durant tota la nit.

La relació dels veïns de la plaça Gispert amb la Policia Local no sempre ha estat fàcil perquè reclamen més contundència dels agents per posar fi als aldarulls que hi ha periòdicament. La setmana passada, l'incivisme va tornar a la Gispert perquè amb la pujada de les temperatures el grup que habitualment s'hi congregava ha establert de nou aquesta zona del nucli històric com a punt de reunió. Els veïns estan cansats perquè des de fa anys aquests individus provoquen mal ambient i protagonitzen constantment baralles.

Els agents de la Policia Local hi van actuar dimecres a la nit. Un dels individus es va encarar verbalment a l'agent que els havia ordenat marxar a crits i li va preguntar que què li passava, i com a resposta va rebre un nou crit obligant-lo a abandonar la plaça. No s'hi va encarar més. Aquella nit, els veïns no només van dormir tranquils, sinó satisfets per l'actitud que havia mantingut la policia, a l'alçada de la contundència que reclamen per posar fi a l'incivisme.

Després de més de mig any amb pocs problemes a la plaça, i satisfets per la millora de la il·luminació després de connectar l'històric fanal a la xarxa elèctrica, ha passat el que les veïns temien. L'arribada de l'estiu ha portat, de nou, l'incivisme. Dilluns de la setmana passada hi va haver un altre episodi complicat i els veïns van trucar als Mossos d'Esquadra perquè hi actuessin. Però no n'hi va haver prou que els agents calmessin els individus, que, exaltats i beguts, van protagonitzar una baralla.

Després d'aquest primer incident, els veïns van haver de trucar dues vegades més als Mossos la mateixa nit. També hi va haver d'anar, finalment, una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), perquè van trencar el vidre d'un portal mentre es barallaven, i el personal mèdic que s'hi va desplaçar va haver de curar per una ferida un membre del grup d'incívics.

Una veïna de la plaça va anar l'endemà a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per queixar-se que haurien d'haver actuat amb més contundència davant els greus incidents que havien protagonitzat. Els comandaments que van atendre la veïna van dir que els truqués sempre que hi hagués aldarulls i va assegurar que la policia s'hi desplaçarà sempre davant el més mínim incident.

Hi ha hagut tres aldarulls greus des del darrer mes, i això ha fet saltar l'alarma dels veïns, que estan tips d'haver d'aguantar, un altre estiu, el soroll, les molèsties i les baralles. I és que la presència dels individus, que ingereixen alcohol a la via pública, crea molt malestar. Un ambient que, de fet, s'arrossega de fa anys.

Per aquest motiu, els responsables de l'Associació d'Amics de la Plaça Gispert es reuniran d'aquí a un parell de setmanes amb els responsables de la Policia Local. I és que alguns veïns observen, impotents, com el mal ambient no acaba de marxar, tot i que la situació ha millorat des que la nova entitat que hi ha a la plaça organitza activitats culturals amb la finalitat de revitalitzar aquest punt del Barri Antic de Manresa.