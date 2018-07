Antoni Ventura serà el nou gerent d'Aigües de Manresa

Antoni Ventura Ribal ha estat l'elegit pel comitè de selecció per ocupar el càrrec de gerent d'Aigües de Manresa, després del procés que es va obrir el 27 d'abril passat quan el consell d'administració de l'empresa va aprovar les bases del concurs públic per triar la persona que havia d'ocupar aquest càrrec.

A mitjans de juliol, Ventura rellevarà en el càrrec Josep Alabern, que ha estat el director-gerent d'Aigües de Manresa des de la seva creació, el 1981.

Antoni Ventura i Ribal (Barcelona, 1961) és Llicenciat en Ciències Econòmiques, en Dret i en Història Contemporània. Ha fet cursos de postgrau en Prospectiva i Estratègia Industrial, en Desenvolupament Local i Regional, i en Gestió Privada d'Infraestructures.

Té una experiència de més de 25 anys en el sector de l'aigua. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional al grup Agbar, després Suez, on ha ocupat diverses responsabilitats. Va començar com a cap de Control de Gestió a Aigües de Barcelona l'any 1992, i posteriorment va passar a exercir de cap del Servei de Planificació (1995-2001) i director de Nous Productes i Serveis (2002-2004). Posteriorment, es va incorporar a Sorea, com a sots-director de zona i després com a sots-director comercial (2005-2008). Entre 2008 i 2012 va ocupar la direcció general de la filial dedicada a les solucions industrials del grup. El seu últim destí al grup, durant el període 2012-2017, el va portar a Bristol, Regne Unit, com a màxim responsable del negoci no regulat en aquell país. En aquell període va ser membre del Comitè Executiu de la Spanish Chamb er of Commerce in Great Britain.

Recentment, s'havia incorporat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a adjunt a la direcció de Medi Ambient.

Coneixedor dels reptes del sector de l'aigua, és autor de diverses publicacions i ha participat en projectes i activitats formatives relacionades amb la prospectiva, la planificació estratègica, el desenvolupament econòmic i la gestió de l'aigua. Els seus interessos professionals se centren en el pensament estratègic, la innovació, la gestió del coneixement i la gestió del canvi. Parla anglès i francès.

Pel que fa a la seva activitat cultural i associativa, entre el 1996 i el 1998 va ser secretari general del Centre Català de Prospectiva, associació que promovia la Prospectiva i els Estudis de Futur com una eina per fer front a la complexitat dels temps actuals. Entre 1994 i 1998, va ser membre del consell de redacció de la revista Papers de Prospectiva.

Entre 1997 i 2012 va ser membre de la junta directiva del Cercle d'Agermanament Occitano-Català, associació dedicada a l'enfortiment de les relacions culturals i econòmiques entre Catalunya i Occitània. Editor del número 1 de la revista Plec del CAOC (2000), va ser secretari general de l'associació entre 2001 i 2003.