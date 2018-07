El campus Manresa liderarà l'estudi sobre la seguretat dels pacients

També es va aprovar la creació de la Càtedra de Simulació i Seguretat dels Pacients, ubicada al campus Manresa i coordinada provisionalment per la degana de la facultat de Ciències de la Salut de la UVic-UCC, Carlota Riera.

Aquesta càtedra se centrarà en la recerca i la transferència de coneixement vinculada a la seguretat del pacient per assolir una reducció i prevenció dels riscos associats a l'atenció sanitària.

El 6,7% de la despesa sanitària es destina a solucionar esdeveniments adversos, això equival a més de 1.000 milions d'euros que es podrien destinar a millorar la qualitat de l'atenció.

Afectació del 155

El patronat també va donar llum verd al projecte de pressupost per al curs vinent amb algunes incògnites, com ara el nou conveni programa amb la Generalitat que ha finalitzat aquest curs i encara no s'ha pogut començar a negociar pel context polític dels darrers mesos, donada la intervenció de la Generalitat i l'aplicació de l'article 155.

És per això, que el Patronat va aprovar un document que no compta amb una partida definitiva provinent de la Generalitat, sinó que es tracta d'una aproximació que permet situar els ingressos i les despeses en els 41 milions d'euros. Tot i aquesta indefinició, els comptes per al curs vinent preveuen uns ingressos per formació de 27,3 milions d'euros i 2,4 milions d'euros en convocatòries competitives de recerca i transferència de coneixement.

Pel que fa a la partida d'ingressos, el Patronat ha aprovat actualitzar el preu del crèdit en els graus i els màsters universitaris per tal respondre a l'increment de despesa de la UVic-UCC.